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حقيقة التمويل الخارجي لسد النهضة أهم موضوعات التوك شو الليلة
الخميس 28 ديسمبر 2017 06:13 م
سد النهضة
أخر الأخبار
سد النهضة
رحاب صبحى
تناقش برامج التوك شو مساء اليوم الخميس عددا من القضايا، أبرزها حقيقة تمويل سد النهضة، وذلك عبر حوار خاص مع السفير الإثيوبي بالقاهرة
عميد كلية أصول الدين وكاهن كنيسة العذراء ببرنامج من ماسبيرو على شاشة الأولى
يستضيف برنامج" من ماسبيرو" فى العاشرة والنصف مساءً ببرنامج “ من ماسبيرو “ على شاشة الاولى دكتورعبد الفتاح العوارى عميد كلية اصول الدين جامعة الازهر والقس عبد المسيح بسيط ابو الخير كاهن كنيسة العذراء ومدير معهد دراسات الكتاب المقدس بشبرا الخيمه وحديث عن التسامح والتعايش السلمى الحلقة تقديم شريف فؤاد.
على الحجار وأحمد الحجار ضيوف عمرو الليثى ببرنامج" بوضوح " على شاشة الحياة
فى حلقة غنائية خاصة ومختلفة مع النغم والطرب الأصيل فى السابعة مساءً من برنامج " بوضوح " على شاشة الحياة يستضيف الاعلامى الدكتور عمرو الليثى المطرب الكبير على الحجار وشقيقه المطرب أحمد الحجار وتتخلل الحلقة غناء باقة من أجمل واروع الاغانى الطربية القديمة والحديثة
كما يكشفا أسرار خاصة عن الاسرة وارتباطها بالطرب والموسيقى والغناء ومدى تأثرهم بوالدهم مجال الموسيقى والغناء
حملة الإزالات فى مدينة نصر موضوع "مساء دى ام سى
يكشف الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج “ مساء دى ام سى“ في العاشرة مساءً، تفاصيل حملة الإزالات في مدينة نصر، ما يعوق إزالة التعديات في مصر.
وفي الفقرة الثانية، يلتقي كمال مع المستشار خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، ويناقش تطورات وضع الاقتصاد المصري في ٢٠١٧، وماذا نتوقع في ٢٠١٨، وفي الفقرة الأخيرة، يحاور "كمال" الفريق النسائي المصري لكرة القدم الامريكية، ولماذا توجهت فتيات مصر للألعاب العنيفة.
حقيقة تمويل سد النهضة على دريم
تنفرد الإعلامية رشا نبيل، بإجراء أول حوار تليفزيوني مع السفير الأثيوبي بالقاهرة السيد تايي سيلاسي، ببرنامج "كلام تانى" على شاشة "دريم" في العاشرة مساءً.
وتطرح فيه "نبيل"، الأسئلة المتعلقة بسد النهضة، ومستقبل المفاوضات بعد تعثرها الحالي، الخيارات المتاحة أمام الجانبين؟، ولماذا يبدو أن إثيوبيا تتعمد إضاعة الوقت وطول المفاوضات، ماذا سيعرض رئيس الوزارء الإثيوبي على البرلمان المصري في كلمته؟ هل ستمتنع إثيوبيا عن ملء السد لحين عقد اتفاق مع الجانب المصري؟ وما حقيقة تمويل قطر وإسرائيل لسد النهضة؟.
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