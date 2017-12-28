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بنـــوك
البنك المركزي يمد مبادرات مساندة قطاع السياحة لنهاية 2018
الخميس 28 ديسمبر 2017 05:29 م
البنك المركزى
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البنك المركزى
سيد بدر:
قرر البنك المركزي مد العمل بمبادرتي دعم قطاع السياحة والعاملين فيه حتى نهاية يونيو 2018 في ظل استمرار الأزمات التي يعاني منها القطاع .
وأشار المركزي في تعليمات جديدة للبنوك صادرة اليوم الخميس إلى أنه تقرر مد فترة مبادرة دعم القطاع حتى نهاية ديسمبر 2018 يتم خلالها قبول أى طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات.
وكذلك مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لتنتهى بنهاية ديسمبر 2018 يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصى لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها وذلك للعملاء - المنتظمين فقط وفقاً لمركز 30 سبتمبر2017 - العاملين بقطاع السياحة مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة مع استمرار سريان باقى بنود المبادرة.
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