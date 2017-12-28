طلب إحاطة بشأن أزمة الرحلات السياحية النيلية بأسوان

شحوط المراكب السياحية في أسوان

ياسمين فواز



تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة الدكتور يحي راشد بخصوص أزمة إنقطاع الرحلات السياحية النيلية بمحافظة أسوان.



وصرح "فؤاد" أنه توجد أزمة تعصف بالبواخر السياحية بمحافظة أسوان، وعلي سبيل المثال لا الحصر مدينة كوم أمبو حيث يعاني السائحين الأجانب هناك من الإنقطاعات المفاجأة لرحلاتهم النيلية، وذلك بسبب إنخفاض منسوب المياه نهر النيل بتلك البقعة، حيث أن السائحين أثناء إرتيادهم للرحلات النيلية كنوع من أنواع النزهه التي تشتهر بها المدينة السمراء يتفاجئون دون سابق إنذار وبشكل "محرج" أن الباخرة قد تعطلت بسبب أنها قد "غرست" بقاع النيل نتيجة إنخفاض منسوب المياه.



وأشار"فؤاد" أن ذلك أصاب السائحين بحالة من الهلع والخوف الذي يدفعهم الي الهرولة لجمع متعلقاتهم وأمتعتهم من علي متن الباخرة والعودة إلي البر بواسطة لنشات صغيرة علي دفعات، كل هذا علي مرأي ومسمع من السادة القائمين علي وزارة السياحة الذين لم يحرك أحدا منهم ساكنا، على الرغم من أن تلك الوقائع في حقيقة الأمر متكررة بإستمرار، فهي ليست وليدة الأمس أو واقعة منفردة.



وطالب "فؤاد" بدراسة أبعاد تلك الأزمة والوقوف علي ملابساتها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل الحرص علي عدم تكرارها مجددا، وذلك لتعلقها اللصيق بالنشاط السياحي للدولة المصرية، خاصة في ظل سعي الحكومة إلى تنشيط عجلة السياحة وجذب السياحة الأجنبية لداخل الإقليم المصري من أجل توفير أكبر قدر من العملة الصعبة، على أن يحال طلب الإحاطة الي لجنة السياحة والطيران المدني بالمجلس الموقر لمناقشته.



