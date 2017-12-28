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اقتصاد وأسواق
التموين والهجرة يوقعان بروتوكول تعاون لحماية المستهلك
الخميس 28 ديسمبر 2017 04:04 م
سيارات التموين 5569
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سيارات التموين 5569
محمد مجدي
وقع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بروتوكول تعاون بين جهاز حماية المستهلك ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لتبادل المعلومات، والمنشورات الخاصة ،بالتوعية، والتثقيف وإتاحتها للمستهلكين، داخل مصر، وللمصرين بالخارج.
ويهدف البروتوكول إلى التوعية بالحقوق ،والتعاون فى تلقي الشكاوي ،وفحصها ودراستها ، وفق أحكام القوانين والضوابط المنظمة.
وقال وزير التموين خلال المؤتمر الصحفي، إن رفع الوعي الخاص بحماية المستهلك وحقوقه أحد أهداف البروتوكول .
بينما أوضحت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج قوي شرائية كبيرة خلال فترات عطلتهم ونعمل على تثقيفهم بحقوقهم الاستهلاكية والخط الساخن لحماية المستهلك لنحمي حقوقهم من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارتين خاصة وأن بعضا منهم قد يتعرض لحالات شرائية تجعل الثقة بين المصري بالخارج ودولته تتباعد وهذا البروتوكول يعد محورا جديدا للاهتمام بالمصريين بالخارج .
وخلال المؤتمر توجه وزير التموين بالاعتذار لوزيرة الهجرة عن خطأه في اسمها وتقبلت الوزيرة الأمر بابتسامة مهذبة راقية .
** حماية وتنمية
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بوزارة التموين، أوضح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك خأن جهاز حماية المستهلك يستهدف التنسيق مع اجهزة الدولة المختلفة وتعزيز وتنمية حقوق المستهلكين ،فيما يقدم إليه من شكاوى عن سلع وخدمات مقدمة للمستهلكين .
وأضاف نسعى إلى خلق الوعي بين المستهلكين والموردين على حد سواء بحقوقهم التى ينص عليها قانون حماية المستهلك ولترسيخ مفاهيم حماية المستهلك فى ثقافة المستهلك المصري وذلك عن طريق تلقي شكاوي المستهلكين والتحقيق فيها والعمل على حلها وإزالة اسبابها، والتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية ذات الصلة بمنظومة حماية المستهلك ،مع وضع إجراءات فعالة لمراقبة الأسواق وتطبيق القانون ،فضلا عن التأثير على السياسات من أجل تحقيق مبدأ الشفافية.
وأشار يعقوب إلى أنه وفقا للبروتوكول سيتم تنظيم وإقامة حملات التوعية، والندوات، وورش العمل ،والأبحاث المشتركة ،بالإضافة إلى وضع موضوعات حماية المستهلك، ضمن مجال أنشطة الوزارة، كنوع من التفاعل المجتمعي، ضمن مشروعات وأنشطة وأبحاث الوزارة التى تستهدفها كالتوعية بمفاهيم حماية المستهلك وإنشاء جمعيات أهلية تنموية للمصرين بالخارج تعمل بمجال حماية المستهلك .
وأضاف يعقوب أنه سيتم وضع موضوعات التوعية بسبل الهجرة الأمنة ومخاطر الهجرة غير الشرعية ضمن مجال أنشطة الجهاز ، فضلا عن التعاون فى مجال استطلاعات الرأي والأبحاث الميدانية التى تستطلع رأي المستهلكين بالخارج كشريحة هامة لها أثر فى توجيه الأسواق المصرية.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية دائمة من الطرفين لمتابعة تحقيق الأهداف ووضع الخطط التنفيذية للتعاون ،كما سيتم عقد اجتماعات دورية مرة كل ثلاثة شهور بهدف تدعيم التعاون وللتنسيق ومراجعة الاجراءات التطبيقية التى يتم اتخذها، والتباحث حول المسائل ذات المصلحة المشتركة .
ولفت يعقوب إلى أن البروتوكول يسري من تاريخ توقيعه ويتم العمل به لمدة ثلاث سنوات ، ويجدد تلقائيا لمدة أخرى كما يحق لأي طرف اقتراح تعديلات مستقبلية على البروتوكول بغرض تدعيم أنشطة التعاون بينهما
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