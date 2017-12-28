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اقتصاد وأسواق
هل يضر قرار تدوين سعر بيع السلع الغذائية المستهلك؟
الخميس 28 ديسمبر 2017 03:45 م
السلع الغذائية
أخر الأخبار
السلع الغذائية
تجار: سيرفع الأسعار بالأسواق فور تطبيقه لمغالاة البعض في أرباحهم
السلاسل تهدد بتقليص إستثمارتها لفرض "التموين" تسعيرية جبرية بمنحها السلطة للمنتجين في وضع سعر أقصي لبيع أصنافها
مذكرة لـ"التموين" لإعادة النظر في آليات التنفيذ.. تكاليف الـ"كشك علي الناصية " مختلفة عن "الهايبر"
الشعبة : الرهان علي المنافسة والركود في الحد من التضخم..والتجربة ستحكًم
كتبت: دعاء حسني
حذر عدد من التجار من تسبب قرار وزير التموين رقم 330 لسنة 2017 الخاص بإلزام منافذ البيع بالإعلان عن سعر بيع للسلع الغذائية، خاصة بعد صدور التعليمات التنفيذية للقرار مؤخرا توضح تمنح المورد سلطة تحديد الحد الأقصى لبيع السلعة للمستهلك في الفاتورة الضريبة التى سيصدرها للتجار، ولا يمكن للتاجر تجاوزها.
وإستمرت ردود الفعل الغاضبة من عدد من التجار وأصحاب السلاسل التجارية، اعتراضاً علي الآليات التنفيذية لقرار 330 الذي أصدره دكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الأثنين الماضي والذى يلزم التجار بتدوين سعر بيع للسلع الغذائية بدءا من يناير المقبل، مطالبين بإعادة النظر في آليات تنفيذيه.
** القرار المثير للجدل
يشار إلى أن قرار "التموين"، الملزم بتدوين السعر علي السلع الغذائية، بدءا من يناير القادم، شهد جدلاً واسعاً وتم تعديله.
وصدر أول مرة قرارا رقم 217 في يوليو الماضي، يلزم للمنتجين والمستوردين وموزعي السلع الغذائية و التجار، بتدوين سعر بيع السلع الغذائية للمستهلك، ثم القرار بآخر حمل رقم 330 صدر فى 13 ديسمبر الماضي قضى بإستثناء المنتجين والمستوردين والموزعين من تدوين السعر على المنتجات وإلزامهم فقط بإصدار فاتورة ضريبية موضح فيها الكميات وسعر البيع المقترح للمستهلك.
ثم صدرت تعليمات توضيحية منتصف الأسبوع الماضي من الوزارة للقرار 330 أوضحت أن الفاتورة الضريبة المعتمدة من المورد سواء كان منتج أومستورد أوموزع للسلع الغذائية هو أعلي سعر يسمح بإعلانه للمستهلك على السلع بما لا يمكن للتاجر تجاوزه.
وذكرت التعليمات أنه لا يجوز للتاجر نهائياً زيادة سعر البيع للمستهلك عن المدون بالفاتورة المصدرة بمعرفة المورد.
**تضخم منتظر؟
أكد عدد من السلاسل التجارية، رفضهم ما ورد في التعليمات التنفيذية لقرار 330 ، من اختصاص وزارة التموين لمنتجي السلع الغذائية بتحديد الحد الاقصى لسعر البيع للمستهلك، وإلزام لكافة منافذ البيع من التجار والسلاسل التجارية.
وانتقدوا منح الوزارة للنشاط الصناعي الحق في تحديد هامش ربح قطاع آخر كالقطاع التجاري دون أية دراسات مسبقة عن تكاليف تشغيله.
وشددوا على أن القرار أشبه بفرض تسعيرة جبرية لمنتجات السلع الغذائية بالأسواق ، وهذا يتعارض مع آليات السوق الحر، كما أن القرار سيتسبب في حدوث تضخم في الأسعار فور تطبيقه.
** مطالبة بإعادة النظر
وكشفت مذكرة حصلت "المال" علي نسخة منها توجز مطالبة السلاسل التجارية من وزارة التموين، بإعادة النظر في آليات تنفيذ القرار وتعديله بحيث يعتبر السعر المقترح للمنتج بمثابة سعر إسترشادي فقط غير ملزم كحد أدنى أو أقصى مع استمرار الإلتزام بالإعلان عن الأسعار بجميع نقاط البيع بشكل واضح، وتجريم ما يخالف ذلك.
ونصت المذكرة علي:" أن وزارة التموين أبدت مرونة كبيرة في الإستماع لكافة الآراء ودراستها وهذا هام لنجاح مناخ الاستثمار، وهو ما ظهر واضحاً في إستجابة الوزارة لمطالبات أتحاد الصناعات ومستوردي المنتجات الغذائية وإحترامها لاليات أقتصاد السوق الحر، فيما يتعلق بتعديل القرار رقم (217) لسنة 2017 الصادر في يوليو الماضي والخاص بطباعة الأسعار علي العبوات لمنتجي ومستوردي السلع الغذائية وتغييره بقرار آخر رقم (330) لسنة 2017 بتاريخ 13 ديسمبر ،حيث ألغى القرار طباعة الأسعار على العبوات واقتصر على الإعلان عن أسعار البيع للمستهلك في جميع نقاط البيع كإجراء ملزم للتجار".
لكن قرار 330 بصيغته الراهنة إعاقة كبيرة لإستثمارات قطاع تجارة التجزئة، بتحديد سعر مقترح يُمثل قيداً علي التاجر وهو ما يمكن أن نعتبره تسعيراً جبرياً من نوع جديد لأنه سيكون تسعيراً لا يأخذ في الإعتبار طبيعة إختلاف التكاليف من تاجر لآخر فالسعر سيكون موحد في كل نقاط البيع سواء كشك على ناصية أو محل بقالة في حارة أو سوبر ماركت أو هايبر ماركت أو جمعية تعاونية رغم وجود إختلافات جذرية بين كل منها في معدلات تكاليف كل منشأة وليس من المعقول ولا يجوز أن يكون لدى الصانع او المورد صلاحية تحديد هامش الربح لنشاط اخر هو لا يعلم تكاليفة ولا يتحكم فيها، وفقاً لما اوردته المذكرة.
وشرحت المذكرة، أن مثل هذا الوضع يعد كارثي على مخططات الاستثمار في تجارة التجزئة لعاملين رئيسيين، العامل الأول يتمثل في لأنه يعني عدم قدرة المستثمرين على تحديد هامش أرباحهم لأنها أصبحت في يد المورد سواء مصنع أو مستورد الذي أصبح مسئولاً بشكل فعلي عن وضع أسعار جبرية لمنتجاته.
أوضحت، أن هذه المعادلة "التكلفة+ هامش الربح"، هي الأهم لدى أي مستثمر جديد، أو الحالي فانه لن يكون في مقدرته تنفيذ توسعات مستقبلية، بل سيلجأ إلى تصفية اعماله اذا حقق خسائر او خفض نفقاته وتضييق فرص العمل المتاحة حتى يستطيع ان يقترب بتكاليفه الفعلية من تكاليف باقي قطاعات السوق الأقل تكلفة بحكم حجمها وطبيعة عملها مثل المجمعات الاستهلاكية ومحال البقالة، وفقا للمصادر
شددت علي أن القرار سيجعل من مستثمري القطاع التجاري تحت رحمة الموردين بإعتبارهم المتحكمين في تحديد هوامش أرباحهم، فقد أصبح لهم حق فرض تسعير إجباري بالوكالة.
أما العامل الثاني الذي أوردته المذكرة، فإنه قد يلجأ الموردون إلى وضع سعر مقترح مرتفع جداً وهامش ربح عالي جداً "بإعتباره ملزم كحد أقصى " ،حتى يستطيع أن يتواءم مع حقيقة الاختلافات الجارية في السوق وطبيعة عدم تجانس التكاليف وهو ما يضع القطاع التجاريى المنظم أمام مشكلة أعمق لأنه يعطي فرصة للقطاع الأكبر في السوق حوالي 85% من التجارة غير المنتظمة وهو القطاع الأقل تكلفة لاستغلال ذلك أسوأ استغلال ورفع السعر إلى حدود تحقق لهم فوائض أرباح خرافية.
وسبق وطبقت الحكومة تلك التجربة منذ 10 سنوات، حيث أعلنت عن أسعار السكر والدقيق والأرز على عبوات تُنتجها مصانع تعبئة خاصة، حيث كانت تلجأ إلى وضع سعر معلن مضاعف للتكلفة وتترك للتجار حرية تحديد سعر البيع النهائي الذي يلائمها، وهو ما يعني عملياً القضاء على الغاية من القرار نفسه والفشل في تحقيق أهدافه ، وفقا لما جاء في المذكرة.
ماذا سيتفيد "المستهلك" ؟
وكما أوردت وزارة التموين والتجارة الداخلية هدفها من تطبيق قرار 330، بعدة نقاط، أولها صالح المستهلك بإعلامه بسعر السلعة، وضبط السوق وتنظيمه.
يقول مصطفى شامي أحد تجار بمنطقة عين شمس، أنه كتاجر فانه بالفعل يعلن عن أسعار السلع لديه علي الأصناف وكارتونة المنتجات، لافتاُ إلى أن هناك بعض الشركات كشيبسى ملتزمة بطباعة السعر علي أكياس منتجاتها منذ سنوات، لكن هناك شركات أخرى لا تطبق تلك الطريقة.
ويري الشامي، أن قرار وزارة التموين سيؤدي إلى رفع أسعار السلع الغذائية في الأسواق فور تطبيقه يناير المقبل، موضحاً أن ذلك سيأتي بسبب إلزام الوزارة للمورد بكتابة الحد الأقصى لسعر البيع للمنتجات في الفاتورة الضريبية الموجهة للتاجر، موضحاً أن ذلك سيدفع بالمنتجين إلى المغالاة في سعر البيع المقترح عن ما هو موجود حاليا ً بهدف إرضاء كافة منافذ البيع من التجار، مما سيغرى التاجر علي بيع منتجه بسعر أعلي من الحالي خاصة وأن هامش الربح الذى سيكون لديه سيسمح له بتلك الحرية فى رفع السعر عن الحالي.
ودلل الشامي على حديثه بمثال: "أن علبة الزيادي على سبيل المثال التي كانت يصل سعرها لــ2.5 للمستهلك سيترفع سعرها لـ3 جنيهات بعد إعلان الموردين للحد الأقصى لسعر البيع".
وأكد الشامي، علي أن أكشاك البيع على النواصي تغالي في سعر بيع السلع للمستهلك عن المحل التجاري أو البقال الصغير، بنسبة تقترب من 30%، والحد الأقصى سيعزز من هوامش أرباحها ومن المغالاة في رفع سعر منتجاتها علي المستهلك
وأكد الشامي علي أن السوق التجاري ، سبق وإختبر تلك التجربة وأثبتت فشلها.
"الشعبة".. المنافسة وآليات السوق ستتحكم
"لكن العديد من التجار لايزال لديهم إستفسارات حول القرار الذى من المقرر تطبيقه الأثنين المقبل، وستعقد الشعبة إجتماع للرد عليها"" هذا ما يؤكده أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بالقاهرة.
أضاف، يحيي أنه ليس لديه القدرة علي الحكم الآن حول ما إذا كان القرار سيتسبب في رفع السعر السلع الغذائية على المستهلك ، مضيفا ً أن التطبيق الفعلي للقرار هو ما سيكشف عن ذلك ويحسم الأمر .
وقال يحيي:"الرهان حالياُ علي أن يحد الركود الذي تشهده الأسواق والقدرة الشرائية المتدنية للمستهلكين من المغالاة في رفع أسعار السلع، وقوة السوق من عرض وطلب هي من ستتحكم في الأسعار.
أضاف يحيي، أن الهدف الرئيسى من قرار وزارة التموين ليس واضحاً، خاصة وأن التجار بالفعل وقبل تطبيق القرار كانوا يعلنون عن السعر بوضوح علي أسعار السلع، وهناك من القوانين التي كانت تطبق للمخالفين لذلك، ولها عقوبات عدم أخطار أو إعلام بالسعر.
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