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اقتصاد وأسواق
جهاز المشروعات يطلق استراتيجية قومية لتطوير التجمعات الإنتاجية
الخميس 28 ديسمبر 2017 03:40 م
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أحمد الدسوقى
أقام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اليوم الخميس، المؤتمر الختامي لمشروع "التجمعات الإنتاجية الطبيعية.
ونفذ الجهاز المشروع بالتعاون مع بنك التنمية الافريقي بتمويل 2 مليون دولار من صندوق التحول بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بهدف توفير بيئة تنظيمية مناسبة للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تتواجد في تجمعات طبيعية بغرض زيادة مساهمة تلك المشروعات في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل
كما أعلن جهاز تنمية المشروعات خلال الاحتفالية عن اطلاق الاستراتيجية القومية لتطوير التجمعات الإنتاجية الطبيعية في مصر (2018 – 2030).
حضرت الاحتفالية نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات و جيهان السكري خبيرة التنمية الاقتصادية ببنك التنمية الافريقي ولفيف من القيادات الاقتصادية وممثلي الجهات المانحة في مصر
وتم خلال الاحتفالية تقديم عرض شامل عن النتائج الناجحة التي حققها المشروع خلال الثلاثة أعوام الماضية. ومن أهمها دعم التجمعات الانتاجية لقطاع الأثاث بدمياط وقطاع السجاد اليدوي والكليم بالعديد من المحافظات بهدف مساعدة أصحاب المشروعات علي تحسين الإنتاج ورفع الانتاجية والتوسع في التسويق الداخلي والخارجي
.
كما تم وضع استراتيجية لتنمية التجمعات الانتاجية بمصر في إطار تنفيذ "استراتيجية التنمية الصناعية 2020" التي تتبناها وزارة التجارة والصناعة
.
من جانبه قالت نيفين جامع، إن مصر فى طليعة دول المنطقة التى أولت لتنمية التجمعات الانتاجية أهمية خاصة، وبناء على ما يتمتع به جهاز تنمية المشروعات من باع طويل وخبرات عميقة فى تطوير المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقد اهتم الجهاز بتنسيق جهود مختلف الجهات لتعظيم الأثر المستهدف لخدمة هذه التجمعات
.
وأشارت إلى أن إطلاق الاستراتيجية القومية لتطوير التجمعات الإنتاجية الطبيعية فى مصر (2018 – 2030) تعتبر من أهم نتائج هذا المشروع التنموي الذي تم تنفيذه بالتعاون مع بنك التنمية الافريقي وتهدف الاستراتيجية الي زيادة كفاءة التجمعات الإنتاجية
.
وأضافت أن الاستراتيجية سوف تنتهج منهجا فى التنفيذ يجمع بين إطلاق الطاقات المحلية على مستوى التجمعات الانتاجية وبناء قدراتها وتمكينها من صياغة وتنفيذ خطط تطوير كل تجمع من واقع خصوصيته، ومن جهة أخرى التدخل على المستوى القومي لإقامة الأسس التي ستخدم عمليات التطوير بالتجمعات.
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