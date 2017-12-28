وادى كوم أمبو تعلن مزادًا علنيًا لبيع الخردة

شركة كوم أمبو45

رجب عزالدين



أعلنت شركة "وادي كوم أمبو" لاستصلاح الأراضي، عن عقد مزاد علنى لبيع الخردة، يومى الثلاثاء والأربعاء الموافق 16 و17 يناير المقبل.



وفازت الشركة، فى مطلع ديسمبر، بمناقصة استكمال إنشاء دليل فرعي في توشكى بقيمة 44.5 مليون جنيه.



وقالت إن العطاء خاص بعملية استكمال أعمال دليل فرعي 3 و4 من كيلو متر، من 7.9 ألف حتى 14.2 كيلو متر.



وحققت الشركة صافى ربح بلغ 2.2 مليون جنيه، خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 527.1 ألف جنيه، بالفترة المقارنة من 2016.