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اقتصاد وأسواق
التموين ترد على أشهر 7 أسئلة للتجار عن تدوين أسعار السلع
الخميس 28 ديسمبر 2017 02:26 م
السلع التموينية بالإسكندرية
أخر الأخبار
السلع التموينية بالإسكندرية
دعاء حسني
رصدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أبرز الأسئلة الشائعة التي وردت إليها من قبل التجار حول آليات تنفيذ قرار 330 لسنة 2017، الخاص بإلزام كافة منافذ البيع بتدوين سعر بيع السلع الغذائية الذي سيطبق مطلع يناير المقبل الذى يوافق يوم الاثنين القادم.
وحصلت "المال" على نسخة من تلك المذكرة الإيضاحية، التى أجابت الوزارة علي تساؤلات التجار الأبرز بها.
وأوضحت الوزارة أن مديريات التموين التابعة للوزارة ستجيب عن باقى إستفسارات التجار.
وإليكم نص الأسئلة الشائعة للتجار حول قرار 330 وإجابات الوزارة عليها:
1-هل توحيد السعر لنفس المنتج في كافة منافذ البيع ملزم ؟
الوزارة
: غير ملزم بشرط وضوح سعر البيع النهائي للمستهلك في الفاتورة.
2- هل يجوز لتاجر الجملة تخفيض السعر المثبت في فاتورة المورد لتاجر التجزئة؟
الوزارة:
نعم يجوز بشرط ذكر السعر المخفض فى الفاتورة الضريبية لتاجر التجزئة.
3-ما هي شروط الصورة طبق الأصل من الفاتورة؟
الوزارة:
صورة مختومة أو موقعة بخط واضح ورقم قومي من التاجر.
4-هل يجوز لتاجر التجزئة تخفيض السعر المعلن للمستهلك عن السعر المثبت في الفاتورة؟
الوزارة:
نعم يجوز بشرط ذكر السعر المخفض في الفاتورة الضريبية للمستهلك.
5-هل يجوز للمورد إصدار فاتورة لنفس السلعة لموردين مختلفيين بسعر بيع نهائي مختلف؟
الوزارة:
نعم، يجوز ، بشرط وضوح بيان السلعة وسعر بيع المستهلك فى كل فانورة مع بيان واضح لأسباب المورد في إختلاف سعر بيع المستهلك.
6-معروف عن بعض الأماكن بيع السلع بأسعار مرتفعة وبرضاء الزبائن وعلي سبيل المثال محطات الوقود والمحلات الراقية وخلافه فهل ينطبق عليها أيضا القرار؟
الوزارة:
نعم ينطبق القرار، وعلي المورد تحديد السعر المناسب للبيع وفقاً لطبيعة عملاؤه وعلي سبيل المثال، علبة لبن تباع في السلاسل بسعر 10 جنيهات فلابد ألا يزيد سعر البيع للمستهلك عن 10 جنيهات، ونفس السلعة من نفس المورد تباع في محطة البنزين بـ12 جنيها لابد من فحص فاتورة المورد وان لا يقل سعر البيع للمستهلك عن 12 جنيها.
7- سمعنا إن بعض الموردين سيقوموا برفع الأسعار في الفاتورة لسعر البيع للمستهلك، لإتاحة مساحة سعرية لتاجر التجزئة مما قد يتسبب في رفع الأسعار في السوق؟
الوزارة:
حتي لو حدث هذا من بعض الموردين محدودي الخبرة فإن المنافسة ستساهم في خفض مبيعاته، بالإضافة لما سيتعرض له من كارثة ضريبية لأن الضرائب ستحاسبه علي السعر المعلن "سعر البيع المستهلك" المثبت في فاتورته.
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