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بورصة وشركات
البورصة إجازة بمناسبة عطلة البنوك.. الإثنين
الخميس 28 ديسمبر 2017 02:19 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
خالد بدرالدين
قررت إدارة البورصة المصرية، اعتماد الإثنين المقبل -الموافق 1 يناير 2018- إجازة رسمية، بمناسبة عطلة البنوك، على أن يستأنف العمل الثلاثاء الموافق 2 يناير.
يذكر أنه يتم تعطيل العمل في البنوك بمناسبة رأس السنة الميلادية كل عام.
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