السويدى اليكتريك توقع عقد محطة كهرباء بأسيوط بقيمة 570 مليون جنيه

رجب عزالدين



أعلنت شركة السويدى اليكتريك عن توقيع عقد مع الشركة القابضة لكهرباء مصر بقيمة 570 مليون جنيه لأعمال مشروع محطة توليد كهرباء أسيوط البخارية.



وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس، إن القابضة للكهرباء وقعت هذا العقد لصالح شركة مصر العليا لإنتاج الكهرباء وذلك مع شركتنا التابعة السويدى لمشروعات نظم القوى أمس الأربعاء.



ويتضمن العقد تنفيذ أعمال حزمة المهمات الميكانيكية والمواسير لمشروع محطة توليد كهرباء أسيوط البخارية بقدرة 650 ميجاوات والتي تعمل بالضغوط فوق الحرجة.



كما يتضمن العقد مكونا بالعملة الأجنبية بنحو 25 مليون دولار يتم تمويله من صندوق أوبك للتنمية الدولية؛ بهدف دعم وتقوية الشبكة الكهربائية لجمهورية مصر العربية بمنطقة الصعيد،، حيث يقام المشروع في محافظة أسيوط على الضفة الغربية لنهر النيل على حدود قرية الوليدية.



وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 29 شهرا من تاريخ التوقيع، يليها سنتان ضمان أعمال، ويتم تنفيذ المشروع تحت اشراف إستشاري المالك"شركة بيجيسو".



وقالت الشركة في البيان ذاته إن هذا العقد يمنح السويدى اليكتريك صفة أول مقاول محلى يسند له منفردا هذه النوعية من الأعمال التخصصية فى تاريخ مشروعات قطاع الكهرباء المصرية.



وتتفاوض السويدى إليكتريك حاليا مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بخصوص إنشاء محطة طاقة بالرياح فى خليج السويس بقيمة نصف مليار يورور .



وأعلنت الشركة فى 20 نوفمبر الجارى عن دخولها مفاوضات مع وزارة الكهرباء والطاقة للحصول على 6 قطع أراض، تستخدمها في تشغيل 6 محطات كهرباء من طاقة الرياح.











