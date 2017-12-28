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سيـــاســة
شكري يتوجه لأبو ظبي لتنسيق الرؤى الخارجية
الخميس 28 ديسمبر 2017 11:51 ص
وزير الخارجية سامح شكري
أخر الأخبار
وزير الخارجية سامح شكري
المال - خاص
صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري سيتوجه صباح اليوم الخميس 28 ديسمبر الجاري إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي للقاء نظيره الإماراتي سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.
وأوضح أبو زيد أن اللقاء يأتي في إطار التشاور الدوري والتنسيق المستمر ما بين مصر والإمارات حول مختلف القضايا والتحديات الإقليمية المتزايدة، مشيراً إلى أن العلاقة الخاصة والمتميزة بين البلدين تقتضي تكثيف التشاور وتبادل الرؤى بين الأشقاء بشأن التحديات المختلفة في المنطقة، ولاسيما التحديات المرتبطة بالأمن القومي العربي والتدخلات من خارج المنطقة العربية في شئون دولها، فضلاً عن تعزيز أوجه التعاون والتضامن بين البلدين.
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