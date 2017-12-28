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بورصة وشركات
السعودية - المصرية تتخارج من الإسكندرية لأسود الكربون
الخميس 28 ديسمبر 2017 11:48 ص
الإسكندرية لأسود الكربون
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الإسكندرية لأسود الكربون
❏ «باردايم» المستشار المالى.. و«الإبراشى» للمهام القانونية.. و«CIBC» سمسار التنفيذ
شريف عمر
تخارجت شركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية، من حصتها البالغة 8 % بشركة الإسكندرية لأسود الكربون، فى صفقة قاربت 320 مليون جنيه، لصالح شركة إديتا بيرلا كربون، الهندية.
وعلمت «المال» من مصادر مقربة من الصفقة، أن الشركة الهندية رفعت حصتها بالشركة من %68 إلى %76.
وأشارت المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها، إلى أن قيمة الصفقة وصلت إلى 17.912 مليون دولار، بسعر صرف 17.87 جنيه، وفقا لتقييم سهم «الإسكندرية للكربون»بواقع138.17 دولار.
وأوضحت أن «السعودية المصرية»، قررت التخارج بعد انتهاء آجل الاستثمار، لافتة إلى أن الشركة الهندية تسيطر على %20 من صناعة إطارات السيارات والكربون فى العالم.
وأكدت المصادر أن «السعودية المصرية» ستعيد ضخ حصيلة تخارجها فى عدة قطاعات واعدة بالسوق المحلية، منها الصناعات الدوائية والغذائية، إلى جانب الصناعات المرتبطة بالتصدير، علاوة على تطوير وتنمية أعمال شركاتها التابعة فى مصر.
ووفقًا لموقعها الإلكترونى، تأسست «الإسكندرية لأسود الكربون» عام 1993، وتنتج المادة الخام المستخدمة فى صناعة إطارات السيارات، والمنسوجات، والأحبار، والراتنجات المستخدمة فى الطلاء، عبر 5 خطوط بمنطقة العامرية، بطاقة 285 ألف طن سنوياً، ويبلغ رأسمالها 100 مليون دولار، وتعمل بنظام المناطق الحرة، وبلغ اخر تقييم لاستثماراتها فى 2015 نحو 317 مليون دولار.
كان على العايد، رئيس مجلس إدارة «السعودية المصرية»، قد قال فى حوار سابق لـ«المال» إن شركته تعاقدت مع شركة مالية لتقييم حصتها فى الإسكندرية لأسود الكربون، لاختيار أنسب البدائل الاستثمارية.
ولفتت المصادر إلى أن كل من شركة باردايم للاستشارات المالية، تولت مهام المستشار المالى، ومكتب الإبراشى للاستشارات القانونية، مهام المستشار القانونى للبائع، فيما قامت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية CIBC، بمهام نقل ملكية الأسهم بسوق خارج المقصورة بالبورصة.
ووفقاً للموقع الإليكترونى لشركة إيديتا بيريلا، يبلغ رأسمالها 41 مليار دولار، وتعمل فى مجال صناعة المعادن ودلفنة الألومنيوم، وتنتج العوازل الكهربائية، والأسمنت، والسماد الموفر للطاقة، ولديها مصانع فى أكثر من 15 دولة بأمريكا، وأوروبا، والشرق الأوسط، وأسيا والهند.
تأسست السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية عام 1974، برأسمال حكومى سعودى مصرى مشترك، ويبلغ رأسمالها 77 مليون دولار، فيما تبلغ قيمة محفظتها الاستثمارية بمصر نحو مليار جنيه، وتساهم حالياً فى 6 شركات بالسوق المحلية، منها العربية للصلب المخصوص «أركو ستيل»، وفيلكس باك للمستلزمات، وفاركو ماك، والإسكندرية للإضافات البترولية، وأكتوبر فارما.
السعودية المصرية
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