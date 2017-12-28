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بورصة وشركات
محسن عادل: إقرار البرلمان لقانون التأجير التمويلي يدعم السوق
الخميس 28 ديسمبر 2017 11:44 ص
محسن عادل حديث
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محسن عادل حديث
المال - خاص
قال محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية أن بدء التداول على اسهم شركة التوفيق للتاجير التمويلي يعد نقلة وتحول كبير للبورصة في استقطاب شركات في عدد من الانشطة المختلفة.
وأشار عادل على هامش احتفالية البورصة ببدء التداول على سهم شركة التوفيق اليوم الخميس ان البرلمان يناقش تعديلات تتعلق بقانون التاجير التمويلي ما يسهم في وضع ضوابط منظمة لهذه الشركات ويدعم زيادة التداولات.
ولفت الى ان ادارة البورصة تسعى الى قيد الشركات القوية والمميزة بفضل دعم شركة مصر المقاصة والهيئة برئاسة محمد عبد السلام.
يشار الى انه تم تغطية الطرح الخاص حوالي ٢٨ مرة والطرح العام نحو ٤٠ مرة. ٢٨ مرة والطرح العام نحو ٤٠ مرة.
ونظمت البورصة احتفالية بهذه المناسبة حضرها محسن عادل نائب رئيس البورصة ومحمد عبدالسلام رئيس مجلس ادارة مصر المقاصة للايداع والقيد المركزي وطارق فهمي العضو المنتدب للتوفيق الى خالد ابو هيف الرئيس التنفيذي للملتقى للعربى المالكة للتوفيق كذلك قيادات شركة فاروس للاستثمارات المالية مدير الطرح.
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