عودة الأوبريتات الوطنية عن القدس

القدس

·سلامة : لم يعد هناك وقت للتمجيد ورسالتنا يجب ان تكون مباشرة في الاوبريت الجديد.

·نصار : الاوبريت لن يحل القضية لكن سيرفع معنويات الناس ويحمسهم لها

·القاسم : الفن سلاح مهم في خدمة القضية الوطنية ولا أمانع في الغناء للقدس مرة اخرى .

أحمد حمدي



لا يمكن أن ينسى الجمهور أوبريتات وطنية حققت صدى واسع لفترة طويلة ناقشت القضايا الوطنية العربية وأهمها قضية وأزمة القدس، مثل أوبريت "الحلم العربي" وأوبريت "القدس ها ترجع لنا"، بالإضافة لتقديم بعض المطربين أمثال عمرو دياب ومحمد فؤاد وهاني شاكر وأنغام لأغنيات منفردة عن القدس أيضا، وجميعها لاقت انتشارا واسعا في وطننا العربي لأهمية وحساسية القضية، لكن هذه الأوبريتات اختفت مع عوامل الزمن ولم تعد موجودة على الساحة الفنية.



ويبدو أن الأزمة التي تعيشها القدس حاليا بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجعلها عاصمة لإسرائيل، والذي أثار قلقا واسعا في المنطقة العربية الفترة الماضية، كلها عوامل أدت لتفكير صناع الأغنية بضرورة تقديم أوبريت وطني الأيام القادمة يحكي ويناقش أزمة القدس الراهنة وسياشرك فيه كوكبة من المطربين ومرشح لكتابته المؤلف مدحت العدل.



فهل يكون الاوبريت الجديد على شاكلة "الحلم العربي" و"القدس هاترجع لنا " ام انه يجب ان يتوافر له مواصفات اخرى و نحن على مشارف عام 2018 .



في هذا التقرير نرصد اراء بعض نقاد الموسيقى حول عودة الاوبريتات الوطنية بعد سنوات للساحة الفنية ومدى تاثيرها في قضية القدس الراهنة .



يتحدث الموسيقار جمال سلامة للمال : ان الاوبريتات الوطنية التي تخدم قضية القدس تكون نابعة من احاسيس الملحن ومؤلف الاوبريت وشيئا مشرفا لاي مطرب ان يغني فيها ، مضيفا اننا لو اردنا تقديم اوبريت وطني عن القدس حاليا في ظل ازمتها يجب ان يركز صناعه على كلمة واحدة " القدس لنا القدس بتاعتنا " اي يجب ان تكون هذه الجملة هي اساس الاوبريت وهدفه ورسالته للجمهور .



وأضاف ان اختفاء الاوبريتات الوطنية السنين الماضية لان لكل مرحلة زمنية الاعمال الفنية التي تتعلق بها وتحاكيها ، وكان لدينا المشاكل السياسية المختلفة في بلادنا ولم نكن منتبهين لاهمية القضية الخاصة بالقدس ، لافتا الى ان اوبريت الحلم العربي اصبح مثل اوبريت "وطني الاكبر " في رمزيته ، وكان مؤلفو هذه الاوبريتات رائعين وصادقين ولايوجد مثلهم حاليا على الساحة الفنية وليس معنى ذلك ان الموجودين سيئين وغير قادرين على صنع اوبريت وطني عن القدس مختلف ومميز لكن سيكون مختلفا بالتاكيد عن الاوبريتات التي استمعنا لها منذ سنوات .



وأكد سلامة ايضا ان المرحلة الراهنة لايمكن ان يغنى فيها "وطني حبيبي ..وطني الكبر " فلم يعد هناك وقتا للتمجيد ، نحن يجب ان نستمع لشيئ جديد واحساس مختلف في الاوبريت الجديد ، و أن تكون رسالته مالباشرة هي أن تعود القدس باي ثمن لنا كعرب .



أما الناقد الموسيقي زين نصار فيرى ان : الاوبريت الوطني الجديد عن القدس يجب ان يكون محمسا للناس لتاييد القضية ويجب ان يكون مؤلفه فنانا متمرسا والملحن يمكن ان يكون الموسيقار امير عبد المجيد لانه متمرس في الموسيقى العربية بحيث تاتي الموسيقى داعمة للكلام الموجه في الاوبريت حتى يكون مؤثرا بقوة في الناس .



وأضاف أن الفن شيئ مستمر ، ويجب ان تدعم الدولة هذه الاعمال الوطنية ، بل و يجب عمل مسرحيات غنائية كاملة وطنية وليس مجرد اوبريت يشارك فيه اكثر من مطرب او فنان فقط ، بالاضافة انه يجب تكليف الفنان بالمشاركة في هذه الاعمال الفنية الوطنية وليس حسب مزاجه، طالما تلك الاعمال تخص القضايا الوطنية العربية .



وأشار نصار إلى هذه الاوبريتات الوطنية لن تحل القضية ، لكنها ترفع الحالة المعنوية للناس بالتاكيد ، وتجعلهم يهتمون بالقدس بدرجة اكبر ، خاصة لو قدم الاوبريت الجديد بشكل جيد ، ويتم اذاعته على القنوات الفضائية حتى يخدم تجاريا ودعائيا بحيث يعيش مع الناس لفترة طويلة.



ونوه إلى أن أغنيات مثل " على الربابة باغني " و" والله زمان ياسلاحي " ساهمت في زيادة حماس الجماهير واي مواطن مقاتل او مدني حينما ترتفع معنوياته وحماسه يقوم ببذل اي جهد في خدمة قضية وطنية معينة .



ومن جانبه ، قال النجم مجد القاسم ان : اي اوبريت وطني يقدمه المطرب او اكثر سيساهم في الهاب حماس الجمهور هذه الفترة تحديدا لان هذه المشاعر اصبحت متراخية كثيرا بسبب الهموم والمشاكل الاقتصادية التي نعيشها في حياتنا مما جلعنا ننسى اي قضايا وطنية حولنا .



وأضاف أن قضية القدس من اهم القضايا الوطنية و القومية التي يجب ان نهتم وننبته لها لانها تمس عروبتنا وشرقيتنا ، مؤكدا انه ليس لديه مانع من المشاركة في اي اوبريت وطني عن القدس يعرض علي حاليا او تقديم اغنية جديدة منفردة لي لان الفن سلاح مهم يساهم في تعريف الناس بخطورة قضية معينة واهميتها من خلال تسليط الضوء عليها في الغناء والسينما والدراما والاعلام ايضا.