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ثقافة وفنون
بابا نويل الأوبرا يوزع هداياه على الجمهور ليلة رأس السنة
الخميس 28 ديسمبر 2017 02:47 ص
بابا نويل الأوبرا يوزع هداياه على الجمهور
أخر الأخبار
بابا نويل الأوبرا يوزع هداياه على الجمهور
- الأوبرا تودع 2017 وتستقبل 2018 بـ 6 حفلات فى 3 محافظات
- 6 حفلات بأوبرا القاهرة والإسكندرية ودمنهور ليلة العام الجديد
- الأوبرا تستقبل العام الجديد بـ 6 حفلات فى القاهرة والإسكندرية ودمنهور
ولاء البري
أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، رئيس دار الأوبرا، أن دار الأوبرا المصرية تودع عام 2017 وتستقبل عام 2018 بـ 6 حفلات فى ثلاث محافظات.
وأضافت أن ليلة العام الجديد تشهد حالة من الحراك الفنى، حيث يتم تشغيل جميع مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور بعد أن تزينت بالمظاهر الاحتفالية من خلال ديكورات تم تنفيذها داخل وخارج المسارح تعتمد على الأضواء الملونة وأشجار الكريسماس مع شخصية سانت كلوز إلى جانب عدد من المفردات الموسيقية المتنوعة.
وأشارت عبدالدايم إلى أن الاحتفالات تنطلق فى الثامنة مساء الأحد 31 ديسمبر بمجموعة من أشكال الفنون الجادة التى يتذوقها الجمهور بكل فئاته، حيث يشهد المسرح الكبير حفل أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو اليونانى فاسيليس تسياتسيانيس ومشاركة السوبرانو النمساوية المجرية الاصل نيكولاتا رادو مع كورال اكابيلا، ويقدم هذا الحفل فى اليوم التالى بمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".
ويقام على المسرح الصغير حفلاً لعازفة البيانو ايمان شاكر وفرقتها الاصدقاء ، اما على مسرح الجمهورية يقدم الثنائى فؤاد ومنيب مجموعة من مؤلفاتهما الخاصة ، وفى مسرح معهد الموسيقى العربية تشدو فرقة عبد الحليم نويرة بقيادة المايسترو صلاح غباشى بمجموعة من روائع كوكب الشرق ضمن سلسلة كلثوميات ، وتتواصل العروض حيث يستمتع جمهور الإسكندرية بحفل العام الجديد مع فرقة اوبرا القاهرة التى تغنى من اشهر اعمال عيد الميلاد ومقتطفات من اشهر الافلام والمسرحيات العالمية ، كذلك يقام على مسرح اوبرا دمنهور حفلاً يضم مختارات من اعمال الموسيقى العربية يؤديها المطرب ياسر سليمان وفرقته.
وأكدت رئيس الاوبرا ان الاقبال الجماهيرى على حفلات الاوبرا عامة وليلة العام الجديد بصفة خاصة يشير الى حرص المصريين والعرب والاجانب على قضاء الامسية فى دار الاوبرا التى تعد منارة الفنون والثقافة.
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