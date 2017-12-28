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رياضة
كأس إيطاليا.. كورتوني يحسم ديربي الغضب ويؤهل الميلان لملاقاة لاتسيو
الخميس 28 ديسمبر 2017 01:10 ص
كورتوني
أخر الأخبار
كورتوني
علي المصري
نجح ميلان في الانتقام لخسارته في ديربي الدوري، بفوزه على الإنتر في ربع نهائي كأس إيطاليا، بهدف المهاجم باتريك كوتروني في الدقيقة 110 وذلك بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي واحتكم الفريقين لوقتٍ إضافي.
سجل إنتر هدفًا في الدقيقة 24، بعد أن لعب إيفان بيريسيتش كرة عرضية اصطدمت بالحارس أنتونيو دونّاروما وسكنت الشباك، ولكن بعد استخدام تقنية الفيديو تم إلغاءه بعد أن تبين أن ميلان سكرينيار مدافع النيراتزوري قد تداخل في الكرة وكان موجودًا في موقع تسلل قبل أن يلعب النجم الكرواتي الكرة.
بتلك النتيجة يضرب الميلان موعدا مع لاتسيو الذي انتزع بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي بتغلبه على فيورنتينا 1 / صفر أول أمس الثلاثاء، بفضل هدف لاعبه سيناد لوليتش الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة.
وتستكمل مواجهات دور الثمانية في البطولة بمباراتي نابولي مع أتلانتا في الثاني يناير المقبل، وديربي تورينو بين يوفنتوس وتورينو في اليوم التالي.
وسيلاقي ميلان نظيره لاتسيو في نصف النهائي، يوم اﻷربعاء 31 يناير المقبل، علي أن يلعب الفائز من مواجهتي نابولي مع أتلانتا، ويوفنتوس مع تورينو، في الدور ذاته، يوم 28 فبراير القادم.
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