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سيـــاســة
نواب برلمان يقدمون طلبات إحاطة لجحوظ البواخر بأسوان
الخميس 28 ديسمبر 2017 01:00 ص
البرلمان المصري 2015
أخر الأخبار
البرلمان 2015
أحمد صبرى
قال مصطفى الجندى النائب البرلمانى إن عددا من النواب سيقدمون طلب إحاطة لوزراء السياحة والرى حول جحوظ البواخر النيلية بمحافظتى الأقصر وأسوان بسبب انخفاض منسوب المياه.
وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "كل يوم" على قناة onE، إلى أن هذا الأمر يتكرر سنويا ويؤثر على السياحة فى الجنوب ولم يتم حل المشكلة، مؤكدا أن منظر نقل السياح ومتعلقاتهم عبر المراكب الصغيرة مخجل ولا يساعد على تدفق الأجانب.
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