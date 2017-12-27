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اقتصاد وأسواق
الغزل والنسيج: خطة مع الزراعة لزيادة إنتاج القطن
الأربعاء 27 ديسمبر 2017 11:40 م
صناعة الغزل والنسيج والملابس
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صناعة الغزل والنسيج والملابس
أحمد صبرى
قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابصة للغزل والنسيخ، إن هناك خطة لزيادة إنتاج القطن عالى الجودة بالتعاون مع وزارة الزراعة عبر تخصيص أراض بالوجه القبلى وتوسيع رقعة زراعته.
وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج أون اليوم على قناة on live إن خطة التطوير تشمل توريد ماكينات جديدة وتجديد للمصانع بدون تحميل ميزانية الدولة أي ميزانية من خلال استبدال بعض الأراضي مع هيئة التنمية الصناعية ومشاركة بعض شركات الدولة مثل القابضة للتشييد.
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