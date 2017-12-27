الإسماعيلي يصدر بيانا للجماهير ويعلن نهاية علاقة ديسابر بالنادي

علي المصري





أصدر مجلس إدارة النادي الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بياناً إلى جماهير النادى، عقب مطالبة الفرنسي سباشتيان ديسابر، المدير الفني لفريق ةلكرة اﻷول بقلعة الدراويش، بالرحيل عن تدريب الفريق، عقب تلقيه عرضا لتدريب منتخب أوغندا.

وجاء نص البيان كالآتى: ” فى ظل الإستقرار الذى تشهده قلعة الدراويش يتصدر نادينا العريق لبطولة الدورى والتحسن المستمر فى الأداء للوصول إلى ما تتمناه الجماهير من ناديهم الكبير ولحرصنا على أن تكون جماهيرنا على دراية تامة وبشفافية بكل ما يحدث بأمانة وإخلاص".

وأصاف البيان: "أبلغ المدير الفنى مجلس الإدارة اليوم بعد مباراتنا مع نادى الرجاء برغبته فى إنهاء تعاقده مع النادى مبرراً ذلك بأن لديه عرض لتدريب منتخب أوغندا وأنه لا يمكنه رفض هذا العرض لأهميته فى مسيرته التدريبية".

وأكمل: "على الفور تم عقد إجتماع مجلس الإدارة لتدارس الموقف وتم دعوة المدير الفنى للإجتماع، ولم يدخر المجلس جهداً فى سبيل إقناعه بالبقاء والعدول عن قراره وأن المجلس على إستعداد لتلبية كافة طلباته إلا أنه أصر على ذلك".

وأوضح: "لثقة مجلس الإدارة القوية والكاملة فى قدرات لاعبيه وإمكانياتهم للحفاظ على إسم النادى الإسماعيلى العريق الذى واجه كل الظروف الصعبة وتخطاها بكل جدارة".





وأشار البيان: "فإن مجلس الإدارة يطمئن جماهيره العظيمة أنه فى حالة إنعقاد مستمر لتخطى هذه المشكلة وإيجاد الحلول لها دون أن يتأثر الفريق وسوف يواصل مسيرته بكل قوة".

واختتم: "نطمئن الجماهير المحبة لناديها بأنه سوف يتم التعاقد مع مدرب كفء لإستكمال المسيرة، ونحن على ثقة كاملة من استمرار مساندة جماهير النادى الإسماعيلى لناديها ودعمها لمجلس الإدارة".