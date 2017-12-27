مرسيليا توقع عقد رعاية مع الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية

المال خاص



أعلنت مجموعة شركات مرسيليا عن توقيع عقد رعاية الاتحاد الرياضى المصرى للإعاقات الذهنية وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، إطلاقاً لصافرة بداية عام الأمل والتحدي، وقد تم التوقيع اليوم بحضور كل من ياسر رجب، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مرسيليا، وعبدالعزيز علي العضو المنتدب لمؤسسة مصر الخير، والمهندسة أمل مُبدى رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، ومحمود الشيخ، امين صندوق الاتحاد الرياضى المصرى للإعاقات الذهنية، وذلك في إطار رؤية مجموعة شركات مرسيليا، وإيمانها الكامل بدور مؤسسات الأعمال في الخدمة المجتمعية ولدعمها الدائم لأبناء التحدي من ذوي الإعاقة الذين يشرفون مصر في العديد من البطولات العالمية.



وقد حقق الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية عدد من الإنجازات الرياضية على المستوى الدولي في الفترة الأخيرة، وعلى الرغم من أن الاتحاد أُنشئ منذ ثلاث سنوات فقط ولكن لاعبي الاتحاد قد تمكنوا من المشاركة في بطولة الجمهورية وبطولة كأس مصر في معظم الأنشطة الرياضية، كما تمكن الاتحاد من المشاركة في بطولتي العالم لتنس الطاولة والسباحة، واستطاعوا حصد 10 ميداليات بواقع 8 ميداليات في بطولة تنس الطاولة، 4 منهم فضية و4 منهم برونزية واثنان منهم إحداهما ذهبية والثانية فضية في بطولة العالم للسباحة.



قال ياسر رجب، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مرسيليا، "لم تكن خطوة رعاية الاتحاد وليدة اللحظة بل هي تتويج لأنشطة المجموعة في دعم الأنشطة المجتمعية عموماً وأنشطة ذوي الاحتياجات الخاصة علي وجه الخصوص، كما تؤكد هذه الخطوة على إلتزامنا وسعينا لتطوير وتنمية المجتمع وإتباعأ لتوجه الدولة لاستقبال عام ذوي الاحتياجات الخاصة لعام 2018، وإيمانًا منا بأهمية تطوير القطاع الرياضي الخاص بذوي الاعاقات الذهنية الذين يشرفون مصر في المحافل الدولية ويستحقون المزيد من الدعم والتشجيع لاستمرار نجاحاتهم".



وأضاف ياسر رجب، "أنه منذ إنشاء "مجموعة مرسيليا"، حرصت على تقديم الدعم لقطاع الاحتياجات الخاصة حيث قامت بتأسيس مؤسسة " البنيان المرصوص الخيرية " بالإسكندرية والتي يندرج تحت مظلتها مركزاً كاملاً متخصصاً في رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال، وقد نجحت هذه المؤسسة بدعم "مرسيليا" في تأهيل عدد من الحالات وإتمام دمجهم في المجتمع." وحرص رجب علي توجيه الشكر لمؤسسة مصر الخير لحرصها الدائم علي مساندة تلك الشريحة القريبة الي قلبه بصفة شخصية وتقديم الدعم لهم بصورة مباشرة لتأهيلهم ودمجهم بالمجتمع.



من جانبه، أعرب عبدالعزيز على العضو المنتدب لمؤسسة مصر الخير عن سعادته بهذا التعاون المثمر بين القطاع الخاص متمثلاً في شركة مرسيليا للاستثمار العقاري، والقطاع المجتمعي متمثلاً في مؤسسة مصر الخير والاتحاد المصري للاعاقات الذهنية، وأكد على حرص المؤسسة على أن تقوم بجمع كل أطراف المجتمع بهدف خدمة المواطن المصري في كل مكان، وعبر عن فخره بأبطال مصر من ذوي الإعاقات الذهنية لما قدموه من تمثيل مشرف خلال بطولة العالم لتنس الطاولة بالتشيك وبطولة العالم للسباحة بالمكسيك.



وأشادت أمل مبدى رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير بالتعاون بين كل من مؤسسة مصر الخير ومجموعة شركات مرسيليا لتقديم الدعم لأبطال مصر وللاتحاد الرياضي المصري للاعاقات الذهنية متطلعة إلى مشاركة الشباب المصري في البطولات قادمة." وعبرت عن فخرها بأبناء مصر وأبطالها من ذوي الإعاقة وتمثيلهم المشرف لمصر في بطولة العالم لتنس الطاولة والتي كانت بالنسبة لهم تحدي كبير. كما أكدت على أن أبطال مصر اجتهدوا وكانوا حريصين علي الاستمرار في المحاولة حتي نجحوا في رفع اسم بلادهم الحبيبة مصر عالياً.



وقال محمود الشيخ أمين صندوق الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية "أن مؤسسة مصر الخير هي الداعم الأول للاتحاد فهي بمثابة بيتنا الثاني" وتقدم بالشكر لشركة مارسيليا على دعمها لابطال الاتحاد المصري للاعاقات الذهنية لمواصلة حصد البطولات.



وأشار إلى أن أبطال الاتحاد قد تمكنوا من تحقيق ميداليتين ذهبية وفضية لأول مرة في تاريخ مشاركات مصر بالبطولات العالمية للإعاقات الذهنية، حيث حصلت السباحة مريم طارق على الميدالية الذهبية في بطولة العالم التي أقيمت في المكسيك، بالإضافة إلى الميداليات الفضية والبرونزية التي حصل عليها فريق تنس الطاولة في بطولة العالم بدولة التشيك.