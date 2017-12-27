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اقتصاد وأسواق
أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل 635 جنيهًا للجرام
الأربعاء 27 ديسمبر 2017 08:55 م
أخر الأخبار
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا بنحو جنيهين اليوم الأربعاء بختام التعاملات المسائية، نتيجة صعود الأوقية لمستوى 1287 دولارًا.
قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن اسعار الذهب عيار 21 ارتفعت لتسجل 635 بدلا من 633 جنيهًا أمس.
وأضاف واصف لـ"المال" أن عيار 18 سجل 543 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 725 جنيها مقابل 723، وصعدت الأوقية لنحو 1287 دولارًا بدلا من 1283 دولارا، وسجل الجنيه الذهب 5080 جنيها مقابل 5065 جنيها أمس.
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