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سيـــاســة
المؤتمر يشيد بإقرار البرلمان لقانون ذوي الاحتياجات الخاصة
الأربعاء 27 ديسمبر 2017 07:30 م
حزب المؤتمر
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حزب المؤتمر
سلوى عثمان
أشاد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، بإقرار مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال "قانون ذوى الإعاقة"، لافتا إلى أن اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة يؤكدا أننا نسير فى الطريق الصحيح نحو الديمقراطية العادلة والمساواة فى الحقوق والواجبات بين جميع أبناء الوطن الواحد.
وأكد رئيس حزب المؤتمر أن "قانون ذوى الإعاقة"، جاء فى الوقت المناسب، حيث إنه يوجد لدينا أكثر من 15 مليون معاق، ظلوا مهملين لعدة سنوات، مؤكدا أن القانون قدم حلولا لكثير من المشكلات التى يواجهها ذوى الإعاقة، خاصة فى محيط الوظائف والتعاملات اليومية، مشيدا بمناقشات مجلس النواب لهذا التشريع المهم يذكر أن الجلسة العامة للبرلمان شهدت الموافقة النهائية بأغلبية الثلثين على قانون ذوى الإعاقة، والذى يعد من القوانين المكملة للدستور، وذلك عقب الانتهاء من مناقشة المواد التى تمت إعادتها إلى لجنة التضامن الاجتماعى من أجل مناقشتها مرة أخرى، وذلك قبل أيام قليلة من بدء عام 2018 والذى تم تخصيصه لذوى الإعاقة.
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