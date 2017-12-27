EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
الشباب المصري يدعو قيادات الجمعيات الأهلية لبناء مجتمع مدني
الأربعاء 27 ديسمبر 2017 07:20 م
اتحاد شباب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
أخر الأخبار
اتحاد شباب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
سلوى عثمان
وجه مجلس الشباب المصري بالتعاون مع لفيف من منظمات المجتمع المدني المصرية الفاعلة، دعوة لرؤساء مجالس ادارة وقيادات الجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشاركة في "منتدى منظمات المجتمع المدني "- ديسمبر ٢٠١٧ ــ وذلك بهدف بناء مجتمع مدني فاعل وقوي قادر علي مشاركة الدولة في جميع محاور التنمية ومواجهة التحديات الاقتصادية والمجتمعية.
تتمثل محاور المنتدي فى أربعة عناوين هى "الإعلام" و "الإرهاب والتطرف" و"تنظيم العمل الأهلى" و"البرلمان والعمل على التشريعات المعززة للحقوق".
يشارك بالمنتدى العديد من قيادات المجتمع المدني وتكريم نماذج من أعضاء مجلس النواب الفاعلين في مجال خدمة وتنمية المجتمع لعام 2017.
تقام فاعليات المنتدى السبت المقبل بالقاعة الكبرى لمركز التعليم المدني بالجزيرة، و يحصل المشاركون على شهادات مشاركة بفعاليات منتدى منظمات المجتمع المدني.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا