الشباب المصري يدعو قيادات الجمعيات الأهلية لبناء مجتمع مدني

اتحاد شباب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

سلوى عثمان



وجه مجلس الشباب المصري بالتعاون مع لفيف من منظمات المجتمع المدني المصرية الفاعلة، دعوة لرؤساء مجالس ادارة وقيادات الجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشاركة في "منتدى منظمات المجتمع المدني "- ديسمبر ٢٠١٧ ــ وذلك بهدف بناء مجتمع مدني فاعل وقوي قادر علي مشاركة الدولة في جميع محاور التنمية ومواجهة التحديات الاقتصادية والمجتمعية.



تتمثل محاور المنتدي فى أربعة عناوين هى "الإعلام" و "الإرهاب والتطرف" و"تنظيم العمل الأهلى" و"البرلمان والعمل على التشريعات المعززة للحقوق".



يشارك بالمنتدى العديد من قيادات المجتمع المدني وتكريم نماذج من أعضاء مجلس النواب الفاعلين في مجال خدمة وتنمية المجتمع لعام 2017.



تقام فاعليات المنتدى السبت المقبل بالقاعة الكبرى لمركز التعليم المدني بالجزيرة، و يحصل المشاركون على شهادات مشاركة بفعاليات منتدى منظمات المجتمع المدني.

