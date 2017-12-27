المركزى يعلن الإثنين المقبل إجازة للبنوك

محمد سالم





قرر البنك المركزى تعطيل العمل بالبنوك المصرية يوم الإثنين الموافق 1 يناير المقبل على أن يتم استئناف العمل يوم الثلاثاء.





يأتى ذلك تزامنا مع الاحتفال بأعياد الكريسماس وبداية العام الميلاد الجديد.



