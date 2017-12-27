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بنـــوك
المركزى يعلن الإثنين المقبل إجازة للبنوك
الأربعاء 27 ديسمبر 2017 07:01 م
طارق عامر محافظ البنك
أخر الأخبار
طارق عامر محافظ البنك
محمد سالم
قرر البنك المركزى تعطيل العمل بالبنوك المصرية يوم الإثنين الموافق 1 يناير المقبل على أن يتم استئناف العمل يوم الثلاثاء.
يأتى ذلك تزامنا مع الاحتفال بأعياد الكريسماس وبداية العام الميلاد الجديد.
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