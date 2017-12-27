قانون التأمين الصحى الجديد أهم موضوعات توك شو الليلة

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رحاب صبحى :



قانون التأمين الصحى الجديد فى "90 دقيقة" على المحور



يستضيف الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج "90 دقيقة" بقناة المحور الفضائية فى الثامنة مساءً، عددا من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، فى حلقة خاصة عن قانون التأمين الصحى.



ويناقش الباز مع ضيوفه كل الأسئلة الشائكة التى تشغل الرأى العام حول تطبيق قانون التأمين الصحى، ومنها كيف يستفيد المواطن والطبيب والحكومة من تطبيق القانون؟ هل الاشتراك فى التأمين الصحى الجديد إجبارى أم اختيارى؟ ما هى التكلفة المالية للفرد الواحد فى القانون؟ وهل يشمل قانون التأمين الصحى تقديم كافة الخدمات الطبية للمواطن سواء فى الأمراض العادية أو المزمنة؟.



كما يطرح الباز مجموعة من الأسئلة على أعضاء لجنة الصحة والذين شاركوا فى إصدار القانون ومنها هل مستشفيات الحكومة جاهزة لاستقبال المرضى؟ هل تملك مصر أطباء وممرضين بالعدد الكافى لما يطلبه القانون؟ ماذا لو لم تتوفير السيولة المالية؟ وماذا لو امتنع المواطنون عن المشاركة فى القانون؟ وما هى عقوبات المتخلفين عن المشاركة فى القانون؟.



ويتلقى محمد الباز خلال الحلقة اتصالات المشاهدين واستفساراتهم المواطنين حول قانون التأمين الصحى، كما يعرض آراء الشارع المصرى فى القانون خلال الحلقة.



تساؤلات الشارع المصرى حول مايحدث فى السودان على دريم فى "كلام تانى"



تناقش الإعلامية رشا نبيل فى برنامجها "كلام تانى" على قناة دريم، تساؤلات الشارع المصري ماذا يحدث في السودان؟، وما حقيقة تنازل السودان عن مدينة "سواكن" لـ"تركيا" لإدارتها؟، وهل تسعى تركيا لإنشاء قاعدة عسكرية في السودان؟، وهل وجود أصابع تركيا في السودان يشكل تهديدًا للأمن القومي المصري والإقليمي والعربي؟، ولماذا اجتمع رؤساء أركان الجيش التركي والسوداني والقطري في الخرطوم؟.



وتستضيف رشا في الفقرة الثانية، الدكتور محمد الشناوي السجين الذي حصل على الدكتوراه في القانون الجنائي، من خلف القضبان، وخرج من السجن ليفتح مكتب محاماة ويبدأ حياته من جديد.



"صالون أنوشكا" يحتفل بأعياد الميلاد على dmc



فى حلقة خاصة عن الفن الأوبرالى وأعياد الميلاد، يحل كل من المايسترو الكبير ناير ناجى، والمغنى الأوبرالى الشهير صبحى بدير، ضيفين على برنامج "صالون أنوشكا"، الذى تقدمه النجمة أنوشكا، فى التاسعة مساءً، على شاشة DMC.



ومن المقرر أن يقوم صبحى بدير بغناء بعض الأغنيات الأوبرالية، بمشاركة الفنانة أنوشكا، على أنغام المايسترو ناير ناجى.



كما يتطرق الحوار لأصول الغناء الأوبرالى، ومظاهر الاحتفال بأعياد الميلاد.





ملف الأرقام فى التعداد السكانى فى مساء dmc



يناقش الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء Dmc" في العاشرة مساءً، ملف الأرقام في التعداد السكانى، ويحلل الفقرة مع أسامة كمال في الاستديو، الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها، والدكتورة هالة حلمي عميد كلية الحاسبات في جامعة بنها، ويناقشون ماذا علينا أن نستوعب من أرقام التعداد؟.



ويلتقي كمال في الفقرة الثانية، الدكتور أحمد عبدالحافظ رئيس هيئة الأوقاف، حيث يكشف أين ذهبت أموال الأوقاف؟، وكيف يمكن حصرها؟