حمدي الإمام رئيسا لشعبة العمالة بالخارج

حمدى الإمام

كتبت: دعاء حسني



فاز حمدي الإمام برئاسة شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك خلال الانتخابات التى أجريت اليوم لإعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة لفترة 4 سنوات قادمة بعد انتهاء دورتها الحالية.



وجاء منير المصري وهندي مصطفى هندي نائبين أول وثان، بينما فاز وليد أبو شامة بمنصب السكرتير العام للشعبة، وجاءت انتخابات الشعبة واختيار هيئة مكتبها بالتزكية ودون اللجوء إلى صندوق الاقتراع السري.



وتقدم للجمعية العمومية للشعبة 74 عضوا حضر منهم 52 عضوا، وتقدم لمجلس إدارة الشعبة 23 عضوا تنازل منهم عضوان ليتم إعلان فوز مجلس إدارة الشعبة كامل بالتزكية.