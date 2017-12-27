جورج ويا يقترب من رئاسة ليبيريا‎

جورج ويا



رويترز:



قالت حملة نجم كرة الليبيري السابق جورج ويا، اليوم، إنه يتجه للفوز بجولة الإعادة في انتخابات الرئاسة أمام جوزيف بواكاي نائب الرئيسة بناء على حسابات التصويت ببعض الدوائر في أنحاء البلاد.



وقال مورلوبا مورلو، نائب مدير حملة ويا لرويترز ”من النتائج الواردة السفير جورج ويا هو الرئيس المنتخب. من أرقام غرفتنا لرصد الأصوات لدينا أكثر من 70 %“.



ومن المتوقع أن تعلن لجنة الانتخابات الوطنية النتائج الأولية الرسمية في وقت لاحق يوم الأربعاء.



وتعهد ويا وبواكاي نائب الرئيسة إيلين جونسون سيرليف، بالتخلص من إرث الفقر والفساد في بلد معظم مواطنيه ليس لهم موارد يعول عليها من الكهرباء ومياه الشرب النظيفة.



وعزز حكم سيرليف الذي دام 12 عاما السلام في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا بعد انتهاء الحرب الأهلية في 2003، وساعد في جلب المساعدات التي تحتاجها البلاد بشدة.



لكن منتقدين، ومنهم كثير من شبان البلاد، يقولون إن إدارتها اتسمت بالفساد، وأنها لم تفعل شيئا يذكر لانتشال معظم الليبيريين من براثن الفقر.



كما عانت ليبيريا من تفشي مرض الإيبولا الذي أودى بحياة الآلاف بين 2014 و2016 في حين تراجعت عوائد الصادرات، جراء انخفاض أسعار الحديد الخام منذ 2014.

