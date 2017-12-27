تأجيل قضية بطلان عضوية العتال إلى 3 يناير

هانى العتال



على المصرى:



قررت لجنة التسوية والتحكيم التابعة للجنة الأوليمبية المصرية، حجز طعن مجلس إدارة نادى الزمالك، بخصوص بطلان عضوية هاني العتال للحكم يوم الأربعاء المقبل، 3 يناير، لنظر طلب الرد المقدم من المستشار مرتضى منصور، رئيس النادى.



وقامت المحكمة بحجز القضية للحكم، بعدما طلب مرتضى منصور، فى الجلسة الماضية، رد الدائرة التى تنظر القضية، قبل أن يقرر مركز التسوية اليوم تأجيل القضية لـ3 يناير.

