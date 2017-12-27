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رياضة
تأجيل قضية بطلان عضوية العتال إلى 3 يناير
الأربعاء 27 ديسمبر 2017 06:11 م
هانى العتال
أخر الأخبار
هانى العتال
على المصرى:
قررت لجنة التسوية والتحكيم التابعة للجنة الأوليمبية المصرية، حجز طعن مجلس إدارة نادى الزمالك، بخصوص بطلان عضوية هاني العتال للحكم يوم الأربعاء المقبل، 3 يناير، لنظر طلب الرد المقدم من المستشار مرتضى منصور، رئيس النادى.
وقامت المحكمة بحجز القضية للحكم، بعدما طلب مرتضى منصور، فى الجلسة الماضية، رد الدائرة التى تنظر القضية، قبل أن يقرر مركز التسوية اليوم تأجيل القضية لـ3 يناير.
رياضة
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