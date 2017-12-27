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بورصة وشركات
أورنج مصر يحتل نسبة الصعود اﻷكبر بختام تعاملات الأربعاء
الأربعاء 27 ديسمبر 2017 05:30 م
أورنج
أخر الأخبار
اورنج
أسماء السيد
احتل سهم "أورنج مصر" نسبة الصعود اﻷكبر بختام تعاملات جلسة اليوم اﻷربعاء ليتربع على رأس اﻷسهم الصاعدة بنسبة بلغت 10% ويصل عند 26.30 جنيه.
يبدأ، اليوم الأربعاء، فتح باب الاكتتاب لزيادة رأس المال المصدر للشركة، وحتى 28 يناير 2018، ويتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي خلال فترة تبدأ من اليوم بداية الاكتتاب، وحتى 22 يناير 2018 قبل غلق الاكتتاب بـ3 أيام.
وفي حالة عدم تغطية كامل الأسهم المطروحة في المرحلة الأولى، لن يتم إعادة طرح الأسهم المتبقية مرة أخرى، وسيتم الاكتفاء بذلك.
جدير بالذكر، أن نهاية الحق في اﻷكتتاب لحاملي السهم لزيادة رأسمال الشركة، كان في 24 ديسمبر الجاري، وحددت لجنة العمليات بالبورصة المصرية قبل ثلاثة أيام، سعر الفتح للحق في أكتتاب زيادة رأس المال لحاملي سهم شركة أورانج مصر للاتصالات عند 9.76 جنيه لكل حق.
يُذكر أن البورصة المصرية أعلنت مؤخرًا قائمة تضم 25 شركة غير متوافقة مع قواعد القيد، جاءت من بينهم شركة "أورنج مصر" ويبلغ رأس مال الشركة مليار جنيه موزعاً على 100 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
وحققت الشركة خسائر بلغت 1.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2017، مقابل خسائر بلغت 132.9 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.
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