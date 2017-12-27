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بورصة وشركات
بدء التداول على شهادات إيداع أموك يناير المقبل
الأربعاء 27 ديسمبر 2017 04:18 م
شهادات الإيداع الدولية
أخر الأخبار
شهادات الإيداع الدولية
مصطفى طلعت
توقع مصدر مسؤول بشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" بدء التداول على شهادات الإيداع الدولية الخاصة بالشركة خلال النصف الأول من شهر يناير المقبل.
وأكد المصدر في تصريحات لـ"المال"، أن شركته حصلت على عدم ممانعة من الهيئة العامة للرقابة المالية على قيد الأوراق ببورصة لندن، وتترقب انتهاء فترة الإجازات السنوية وأعياد الميلاد والكريسماس لاستكمال باقي الإجراءات مع بنك الإيداع في بورصة لندن.
يشار إلى أن "أموك" سبق أن تعاقدت مع بنك نيويورك ميلون ومكتب بيكر آند ماكينزي بغرض إصدار شهادات الإيداع الدولية، في حين وافقت الرقابة على سير الشركة في إجراءات قيد وتداول الأوراق المالية بالسوق الخارجية.
ويبلغ رأسمال الشركة 861 مليون جنيه، موزعاً على 86.1 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات، وتصل نسبة الأسهم حرة التداول 38.78% من إجمالي الأسهم المصدرة.
وبلغت أرباح "أموك" خلال العام المالي 2016-2017، نحو 1.1 مليار جنيه، مقابل صافي أرباح 435.4 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.
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