برلماني: مشكلات مشروعات إسكان 6 أكتوبر مستمرة

مشروع الإسكان الاجتماعى



ياسمين فواز



تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بخصوص المشكلات المستمرة والدائمة التي تواجه مشروعات إسكان مدينة 6 أكتوبر.



وصرح "فؤاد" أنه ورد الي منظومة التواصل مع المواطنين الكثير من شكاوي عدد كبير للغاية من السادة ملاك الوحدات الإسكانية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بالعديد والعديد من المشروعات الإسكانية هناك منها علي سبيل المثال لا الحصر مشروع أبني بيتك، مشروع إسكان شباب الجيزة، مشروع 1350، وأضاف أن هذة المشكلات لا تخص 6 أكتوبر فحسب حيث أن السكان يأتون من كل المناطق.



وأشار "فؤاد" الي أن مشكلات مشروع أبني بيتك تتمثل في عدم إكتمال المرافق الخاصة بالمشروع حتي الآن علي الرغم من إعلان الدولة منذ ما يقرب من 10 سنوات عن فتح باب التقديم بالمشروع وإستلام الشباب لقطع الأراضي كنوع من أنواع الدعم، علي أن يقوم الشباب ببناء الأراضي في خلال عام وإلا ستقوم الدولة بإسترداد الأراضي وتقوم الدولة بتحمل تكلفة إدخال المرافق (صرف صحي، كهرباء، مياه، رصف، سفلته، إنارة عمومية).



وأضاف "فؤاد" أنه قام عدد كبير من الشباب ببناء وحداتهم السكنية ولكن مع عدم إلتزام الدولة بإدخال المرافق أدي ذلك الي عزوف الشباب الشباب عن وحداتهم وأصبح المشروع بعد ذلك مستباحا للخارجين علي القانون وواضعي اليد في الإستحواذ علي عدد من تلك الوحدات وفرض "الأتاوات" وبسط البلطجة علي أصحابها الأصليين، الي جانب عدم وجود مدارس كافية للطلاب ونقص في المستشفيات والعيادات الطبية المتخصصة والمواصلات العامة والأسواق.



وقال "فؤاد" أن المشروع القومي بمدينة 6 أكتوبر والمعروف إعلاميا بمشروع إسكان شباب محافظة الجيزة تعاني الشقق في المشروع لعمليات سطو وسرقة بشكل مستمر من قبل عدد من الخارجين علي القانون، فقد تم الإستيلاء علي عدد كبير من الأبواب والشبابيك والأسلاك الكهربائية الخاصة بعدد من تلك الشقق، بل وقد تطور الأمر الي قيام اللصوص بإحراق تلك الشقق لإخفاء أي آدلة للجريمة وذلك نتيجة للغياب الأمني التام بالمنطقة وهو ما تسبب في خلق حالة كبيرة في نفوس السادة أصحاب الشقق، بالإضافة الي النقص الشديد في المرافق والخدمات العامة ووسائل الراحة والمعيشة.



أما فيما يتعلق بمشروع 1350 أكد "فؤاد" أن صندوق التمويل يمارس حالة غير مفهومة من "البيروقراطية" والمماطلة في عمليات التخصيص خاصة تجاه ملاك شقق الأدوار الأرضية بواجهة المشروع المذكور، حيث فوجئ عدد من السادة المذكورين بعد أن قامت الوزارة بتخصيص الشقق لهم وفقا للوائح والشروط القانونية التي يتطلبها صندوق التمويل العقاري، أن الصندوق يحاول إلغائها وإستبدال تلك الشقق بأخري في مواقع مختلفة تماما عن التي تم التعاقد عليها.



وأضاف "فؤاد" أنه بالبحث في أبعاد تلك الأزمة توصلنا الي أن المماطلة ما هي الا لفتح سبيل لبعض المستثمرين من تملك تلك الشقق من أجل إستغلالها في بعض الأغراض التجارية، وذلك وفقا لشهادات الملاك الذين تمت مساومتهم من أجل التخلي عن تلك الشقق، وهو الأمر الذي أدي الي خلق حالة كبيرة من الخوف والقلق في نفوس السادة الملاك نتيجة تلك الأساليب والإجراءات الترهيبية.



وطالب "فؤاد" بدراسة ومناقشة أبعاد وملابسات تلك المشكلات بشكل دقيق ومتعمق وإتخاذ ما يلزم من إجراءات ملزمة للجهات ذوي الشأن من أجل إيجاد حلول جذرية لتلك الأزمات ومحاسبة المسئول عنها بشكل حاسم حتي لا يتم التهاون مرة أخري في حقوق ومقدرات وأملاك السادة المواطنين، علي أن يحال طلب الإحاطة الي لجنة الإسكان بالمجلس الموقر لمناقشته.