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اقتصاد وأسواق
بروتوكول بين وزارتي الإسكان والهجرة لتأهيل قاطني العشوائيات
الأربعاء 27 ديسمبر 2017 04:03 م
العشوائيات 22
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العشوائيات 22
أماني العزازي:
قال الدكتور صاير سليمان، نائب وزير الهجرة، إنه لابد من إنهاء العشوائيات كفكر وليست كمناطق، مطالبا بتوعية الشباب بأهمية فرص العمل بعيدا عن الهجره غير الشرعية.
وأضاف أن بورسعيد أعلنت نفسها أول محافظة خالية من الهجرة غير الشرعية وفقا لجدول زمنى محدد، مشيرا إلى توقيع بوتوكول بين وزارة الهجرة وصندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان لتوفير فرص عمل للقاطنين بالمناطق العشوائية.
وطالب سليمان بتوحيد الجهود وتنظيم التخصصات وفقا للاحتياجات وربطها بالدورات التدريبية لتأهيل وتغيير ثقافة قاطنى العشوائيات.
وقال الدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان إن هدف الصندوق بعد إعلان بورسعيد خالية من العشوائيات توفير فرص عمل لقاطنى العشوائيات من خلال برنامج تدريبي تأهيلي يستهدف التدريب من أجل التشغيل، لافتا إلى دعم وزارتى الهجرة والإسكان للمنظومة بهدف نجاحها فى بورسعيد.
وجاءت تصريحات النائبين فى إطار لقائهما اليوم بمحافظ بورسعيد وقياداتها التنفيذية لتفعيل بروتوكول التدريب من أجل التشغيل.
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