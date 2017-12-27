حصاد 2017.. تدريبان بالقابضة للمطارات ومؤتمران بعلوم الطيران

وزارة الطيران

هاجر عمران



قالت بيانات وزعتها وزارة الطيران المدنى تحت عنوان حصاد الوزارة فى عام" أن شركة الملاحة التابعة للشركة القابضة للمطارات عقدت دورتين تدريبيتين فى 2017 .



وأوضحت أن الدورة الأولى هى لثمانية من المراقبين الجويين السوادنين و ذلك ضمن اتفاقية بين الجانبين المصري و السوداني لتدريب 60 مراقبا سودانيا و ذلك بالتنسيق مع الشركة المصرية القابضة للمطارات و الملاحة .



وتأتي الدورة في إطار مجموعة من الدورات التنشيطية على أجهزة الرادار بمقر الشركة وتعد هذه الدورات بالغة الأهمية للدول الشقيقة و دول الجوار التي تشترك معها مصر في التنسيق المستمر لضمان انسياب الحركة الجوية بين البلدين .



وأكدت البيانات أن الدورة التدريبية الثانية هى لتأهيل ضباط المراقبة على المستجدات الحديثة، وتم تأهيل دفعة جديدة من المراقبة الجوية، وذلك بعد الانتهاء من دورة تخصص عن تأهيل ضباط المراقبة على المستجدات الحديثة، وتطبيقات " الملاحة القائمة على الأداء" المعروفة بالـ (PBN) الذي تبنته المنظمة الدولية للطيران المدني (الايكاو) لتوفير إجراءات هبوط وإقلاع أكثر دقة لتقليل نسبة الانبعاثات الضارة وخفض نسبة استهلاك الوقود، مما يترتب علي ذلك انخفاض اقتصاديات الطيران.



** مؤتمران ومذكرة تفاهم



كما كشفت بيانات وزعتها وزارة الطيران المدنى عن عقد أكاديمية علوم الطيران مؤتمر وحيد فى 2017 إلى جانب المشاركة فى آخر دولى وتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الأوغندى.

ووفق البيانات ، عقدت تطوير الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران مؤتمر تطوير منظومة التدريب ومعادلتها لإجازة الإيازا بالاشتراك مع الأكاديمية الإنجليزية للنقل ASTوشركة Pitot Aviation تحت رعاية وزارة الطيران .



و تم توقيع بروتوكول بينهم لتطوير منظومة التدريب والتعليم فى كافة المجالات بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، خاصة فى مجال الصيانة وإصلاح الطائرات لكى تجتاز الأكاديمية الإيازا ، و ترفع شهادة الإيازا من المستوى الفنى والتقنى والتعليمى بالأكاديمية لتطابق كافة المستويات العالمية، كما تؤهل الشهادة خريجى الأكاديمية للعمل فى كافة الدول الأوروبية.



وشاركت الأكاديمية فى المؤتمر الدولى للتدريب على الطيران للمنظمة الدولية للطيران المدنى ICAO بالعاصمة الاثيوبيه اديس ابابا خلال الفترة من 11 الى 13 ابريل 2017 الماضى و بحث المؤتمر الاتجاهات الحديثة فى مجال التدريب على الطيران وتقديم عمليات تصميم واعتماد برامج التدريب القياسية طبقا لمنهجية المنظمة الدولية للطيران المدنى.



وتم توقيع بروتوكول تعاون بين الاكاديمية المصرية لعلوم الطيران وسلطة الطيران المدني الأوغندي و ينص على قيام الاكاديمية بتلبية احتياجات الطيران المدنى الاوغندى فى شتى مجالات التدريب.



استقبلت الاكاديمية المصرية لعلوم الطيران فرسان الجوالة العربية المشاركين فى دورة نماذج الطائرات اللاسلكية التى تنظمها المنظمة الكشفية العربية بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى المصرى ومنظمة الكشافة المصرية.



و استقبلت كلية المراقبة الجوية المجموعة رقم 82 فى البرنامج المتكامل للمراقبة الجوية وعددهم 28 مشارك بالإضافة إلى عدد 4 مفتشين ملاحة جوية من سلطة الطيران المدنى المصرى، وطبقا للبروتوكول المبرم بين الاكاديمية والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية يعمل الخريجون بعد اجتياز التدريب بنجاح كضباط مراقبة جوية بالشركة.

