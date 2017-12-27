التجارة تجدد رسوم التصدير على خامات معدنية وأسمدة أزوتية وورق دشت

طارق قابيل 8

❏ 20 ألف جنيه على طن النحاس و6000 للرصاص و1300 لخردة الحديد المقاوم للصدأ.. و125 للأسمدة الآزوتية



محمد ريحان



قررت الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة، استمرار رسوم التصدير المفروضة على بعض الخامات والمنتجات النهائية لمدة عام، تبدأ من تاريخ نشرها بالوقائع المصرية.



أصدر طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة قراراً بتجديد العمل برسم الصادر الحالى على خردة وخامات بعض المعادن، بموجب القرار رقم 1354 لعام 2016، المعدل بالقرار رقم 1157 لعام 2017، الذى أنتهى العمل 26 ديسمبر 2017، بواقع 20 ألف جنيه على الطن من النحاس، و6 آلاف جنيه على الطن من خام وخردة الرصاص ومصنوعاته، و1300 جنيه على الطن من خردة الحديد والصلب المقاوم للصدأ، و7 آلاف جنيه على الطن من خردة الألمنيوم، و3 آلاف جنيه على الطن من خام وخردة وفضلات الزنك، و3600 جنيه على الطن من ورق الدشت لمدة عام من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.



قال الوزير إن القرار يستهدف توفير خامات وخردة المعادن ونفايات الورق للسوق المحلية، نظراً لأهميتها فى تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية لكونها من الخامات البديلة للخامات الأساسية، مشيرا إلى أنها تعوض نقص أو ندرة توافر الخامات الأساسية للعديد من الصناعات، فضلا عن انخفاض أسعارها نسبياً.



أشار قابيل إلى أن هذا القرار جاء بناء على دراسة أعدها قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية، التى أثبتت فعالية رسم الصادر فى استقرار أو تراجع الكميات المصدرة من خردة وخامات تلك المعادن والدشت، لافتا إلى أنه استطلع آراء غرف الصناعات الهندسية والكيماوية والمعدنية والمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، بشأن جدوى تثبيت فرض هذا الرسم، التى أوصت باستمرار فرض رسم الصادر.



بشأن الآثار المترتبة على رسم الصادر الحالى، فى تحجيم صادرات خامات وخردة تلك المنتجات؛ أوضح الوزير أنه ساهم فى استقرار أو تراجع الكميات المصدرة من بعض الخامات خلال العامين الماضيين، رغم زيادة الأسعار العالمية.



ولفت قابيل الى أن الدراسة قد أشارت الى استقرار حجم الكميات المصدرة من خام وخردة الالمنيوم لتتراوح ما بين 3834 الى 4703 طن خلال العامين الماضيين تراجع النحاس من 373 إلى 353 طنًا، واستقرت صادرات خردة الحديد والصلب عند 11 ألف طن بعد أن كانت 21 ألف طن عام 2014، كما تراجعت خام وخردة الرصاص ومصنوعاته، من 13 ألف طن عام 2016 إلى 3854 طنًا 2017، كما تراجعت صادرات خام وخامات وفضلات الزنك لتصل إلى 1267 طنًا خلال عام 2017، مقابل 2061 طنًا عام 2016، ورصدت الدراسة إسهام رسم الصادر فى تحجيم صادرات مخلفات الورق لتصل إلى 37 طنًا مقابل 279 طنًا عام 2016.



تمثل القرار الثانى استمرار فرض رسم الصادر المقرر على صادرات الأسمدة الآزوتية بواقع 125 جنيهًا للطن، لمدة عام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.



قال قابيل إن هذا القرار يستهدف وضع منظومة شاملة، تستهدف فى المقام الأول توفير الكميات اللازمة للفلاح المصرى، وتصدير الكميات الفائضة للأسواق الخارجية، وتحقيق التوازن فى سوق الأسمدة فى مصر، والقضاء على السوق السوداء، التى تعرضت لها الأسمدة الآزوتية، والحفاظ على الكيانات الصناعية القائمة، غالبيتها شركات استثمارية مخصص إنتاجها للتصدير وفقا لقرارات إنشائها.



وأعفى القرار من هذه الرسوم الكميات التى تصدرها شركات إنتاج الأسمدة الآزوتية، التى تزيد عن كميات الإنتاج الشهرى، وما ينتج وفقاً للوائح والشروط التى وضعتها وزارة الزراعة فى هذا الخصوص، والرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل مصر، وفى حدود الكميات التى توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



أكد قابيل أن القرار جاء بعد دراسة متأنية واستطلاع لأراء الجهات المعنية، وأوضحت البيانات الواردة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات، أن العام الزراعى الماضى شهد زيادة ملحوظة فى صادرات الأسمدة الآزوتية سجلت 3.6 مليون طن حتى نهاية أكتوبر الماضى، مقابل 3.3 مليون طن، صدرت خلال عام 2016، كما بلغت الكميات المنتجة خلال الفترة المشار إليها 6.8 مليون طن (تركيز %46.5 آزوت)، ما يمثل %105 من الكميات المخطط إنتاجها عن ذات الفترة، الأمر الذى يؤكد أن السماح بتصدير الكميات الفائضة أتاح للشركات زيادة الكميات المنتجة من الأسمدة الآزوتية.