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عقـــارات
اجتماع لمتابعة تطوير منطقة الرويسات بشرم الشيخ
الأربعاء 27 ديسمبر 2017 03:34 م
اجتماع بمنطقة الرويسات بشرم الشيخ
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اجتماع بمنطقة الرويسات بشرم الشيخ
المال - خاص
شهدت محافظة جنوب سيناء اليوم الأربعاء، اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة الرويسات غير الآمنة بمدينة شرم الشيخ، بالمحافظة، والذي يتضمن إنشاء 496 وحدة سكنية، وتوفير 600 قطعة أرض مرفقة بمنطقة الرويسات.
جاء الذي الاجتماع الذي عقده اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بحضور المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، والمهندس وائل عزت عبدالقادر، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناطق العشوائية بالصندوق، اجتماعاً، بحضور المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب،
وتفقد المهندس خالد صديق، ووفد الصندوق المرافق له موقع تنفيذ المشروع، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 285 مليون جنيه.
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