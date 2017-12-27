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نقل وملاحة
الغضبان يشهد مناورة لحريق طائرة بمطار بورسعيد
الأربعاء 27 ديسمبر 2017 03:32 م
تجربة طورائ بالمطار
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تجربة طورائ بالمطار
أماني العزازي:
حضر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، تجربة مناورة بمطار بورسعيد في منطقة الجميل، للوقوف على خطة التعامل مع الطوارئ بالمطار.
وبدأت المناورة بتلقي برج المراقبة في المطار بلاغ بحدوث حريق في المحرك الأيسر لطائرة، أعقبه بدء تعامل العاملين بالمطار مع الموقف الطارئ، بهدف قياس سرعة التعامل مع الحدث، واستعدادات كافة الأجهزة المعنية.
وأشاد المحافظ بما لمسه من سرعة وتنظيم للعاملين بالمطار مع تجربة حدوث حريق بالمحرك الأيسر للطائرة، مؤكدا على أن المطار من المناطق الحيوية بالمحافظة، ويلقي اهتمام ومتابعة من الجهات المعنية، وسيكون لة دور هام وحيوي في مسيرة التنمية التي تشهدها المحافظة كقاطرة للتنمية في مصر كلها.
وأكد محافظ بورسعيد على أن المطار سيعد أحد أهم الموانئ الاقتصادية علي مستوى الشرق الأوسط، وأحد الخدمات اللوجستية الهامة لمشروع حقل ظهر بغرب المحافظة.
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