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انطلاق أول أسبوع لأبناء المصريين بالخارج
الأربعاء 27 ديسمبر 2017 03:32 م
أيناء المصريين بالخارج
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أيناء المصريين بالخارج
ولاء البري:
شاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في افتتاح أول أسبوع لأبناء المصريين بالخارج، في إطار مبادرة "هنعيشها بالمصري"، ضمن بروتوكول التعاون المبرم بين الوزارة وشركة ويل سبرينج لربط أبناء المصريين بالخارج من الجيلين الثاني والثالث، بوطنهم الأم.
أشادت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بتنظيم وبرنامج المعسكر، والذى يشمل بعض المحاضرات عن تاريخ مصر ودورها الريادي في المنطقة، كما أشارت إلى أن الهدف من التعاون مع المؤسسة هو خدمة أبناء المصريين بالخارج، وربطهم بالوطن الأم، من خلال أنشطة أثناء إجازة الأسرة، وهو أمر حتمي لزيادة الانتماء، وتصحيح المفاهيم لدى الشباب والأطفال المقيمين بالخارج، خاصة لصد ما يتعرضون له أحيانًا من بث مفاهيم غريبة عن تقاليدنا وقيمنا، ويوسع من دائرة المنتديات التي نظمتها الوزارة للشباب لاستهداف فئة جديدة من الأطفال يكونون على صلة دائمة بالوطن.
كما أثنت على دور منظمات المجتمع المدني واهتمامها بالتوعية والمشاركة المجتمعية، وتابعت أن الثقافة المصرية تقوم على القيم والمبادئ، مضيفة أنها تفخر بتعاون الدولة مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لصالح المصريين في الخارج، والاهتمام بأبناء المهاجرين.
ويهدف البروتوكول لإقامة معسكرات لأبناء المصريين في الخارج، في المرحلة العمرية (12- 16 سنة) في مدينة شرم الشيخ، في إطار جهود الوزارة للتواصل مع أبناء الجاليات المصرية، والاتفاق على الإعداد لمنتديات للأطفال المصريين بالخارج بعد نجاح منتديات الشباب .
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