انطلاق أول أسبوع لأبناء المصريين بالخارج





ولاء البري:





شاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في افتتاح أول ‏أسبوع لأبناء المصريين بالخارج، في إطار مبادرة "هنعيشها بالمصري"، ضمن ‏بروتوكول التعاون المبرم بين الوزارة وشركة ويل سبرينج لربط أبناء المصريين بالخارج ‏من الجيلين الثاني والثالث، بوطنهم الأم‎.‎





أشادت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ‏بتنظيم وبرنامج المعسكر، والذى يشمل بعض المحاضرات عن تاريخ مصر ودورها الريادي في ‏المنطقة، كما أشارت إلى أن الهدف من التعاون مع المؤسسة هو خدمة أبناء المصريين ‏بالخارج، وربطهم بالوطن الأم، من خلال أنشطة أثناء إجازة الأسرة، وهو أمر حتمي لزيادة ‏الانتماء، وتصحيح المفاهيم لدى الشباب ‏والأطفال ‏المقيمين بالخارج، خاصة لصد ما يتعرضون ‏له أحيانًا من بث مفاهيم غريبة عن تقاليدنا وقيمنا، ويوسع من دائرة ‏المنتديات التي ‏نظمتها ‏الوزارة للشباب لاستهداف فئة جديدة من الأطفال يكونون على صلة دائمة بالوطن‎.‎





كما أثنت على دور منظمات المجتمع ‏المدني واهتمامها بالتوعية والمشاركة المجتمعية، ‏وتابعت أن الثقافة المصرية تقوم على القيم والمبادئ، مضيفة أنها تفخر ‏بتعاون الدولة مع ‏مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لصالح المصريين في الخارج، والاهتمام بأبناء المهاجرين‎.‎





ويهدف البروتوكول لإقامة معسكرات لأبناء المصريين في الخارج، ‏في المرحلة العمرية (12- 16 سنة) في مدينة شرم الشيخ، في إطار جهود الوزارة ‏للتواصل مع أبناء الجاليات المصرية، والاتفاق على الإعداد لمنتديات للأطفال ‏المصريين ‏بالخارج بعد نجاح منتديات الشباب‎ .‎