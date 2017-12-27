هوريزون تخطط لزيادة رأس المال إلى 20 مليون جنيه

معتصم الشهيدي عضو مجلس ادارة شركة هورايزون

شريف عمر :



تخطط شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية لزيادة رأسمالها من 15 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه، بهدف تعزيز الملاءة المالية وجذب مزيد من العملاء.



وقال معتصم الشهيدى عضو مجلس إدارة شركة هورايزون لتداول الأوراق المالية، في تصريحات خاصة لـ"المال" إن إدارة الشركة تدرس زيادة رأس المال فى العام الجديد، على أن يتم تمويلها من جانب المساهمين الحاليين بالشركة، وهم مجموعة من رجال الاعمال.



وأشار الشهيدى إلى أن الشركة تملك كل آليات التداول المطبقة فى السوق من البيع والشراء فى الجلسة الواحدة T+0 ، و T+1 ، والشراء الهامش، كما أنها مستعدة لتنشيط آلية الشورت سيلنج فى حال إقرارها من الجهات الرقابية بسوق المال.



ولفت إلى وجود 4 فروع للشركة فى مناطق أكتوبر وبورسعيد والمنصورة ومدينة نصر بجانب المقر الرئيسى فى منطقة وسط البلد بالقاهرة، ولا نية لإضافة مزيد من الفروع فى الفترة القادمة.



وتأسست شركة هورايزون فى 2007، واحتلت المركز 34 فى الترتيب النهائى لشركات السمسرة وفقاً لتعاملاتهم فى أول 11 شهر من العام الحالى، بعد تحقيقها قيم تداول وصلت إلى 3.2 مليار جنيه، شملت 1.079 مليار ورقة مالية من خلال 118 ألف عملية تداول، لتضمن لها تحقيق حصة سوقية 0.6% من إجمالى تعاملات الفترة.

