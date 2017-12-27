EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
هوريزون تخطط لزيادة رأس المال إلى 20 مليون جنيه
الأربعاء 27 ديسمبر 2017 03:27 م
معتصم الشهيدي عضو مجلس ادارة شركة هورايزون
أخر الأخبار
معتصم الشهيدي عضو مجلس ادارة شركة هورايزون
شريف عمر :
تخطط شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية لزيادة رأسمالها من 15 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه، بهدف تعزيز الملاءة المالية وجذب مزيد من العملاء.
وقال معتصم الشهيدى عضو مجلس إدارة شركة هورايزون لتداول الأوراق المالية، في تصريحات خاصة لـ"المال" إن إدارة الشركة تدرس زيادة رأس المال فى العام الجديد، على أن يتم تمويلها من جانب المساهمين الحاليين بالشركة، وهم مجموعة من رجال الاعمال.
وأشار الشهيدى إلى أن الشركة تملك كل آليات التداول المطبقة فى السوق من البيع والشراء فى الجلسة الواحدة T+0 ، و T+1 ، والشراء الهامش، كما أنها مستعدة لتنشيط آلية الشورت سيلنج فى حال إقرارها من الجهات الرقابية بسوق المال.
ولفت إلى وجود 4 فروع للشركة فى مناطق أكتوبر وبورسعيد والمنصورة ومدينة نصر بجانب المقر الرئيسى فى منطقة وسط البلد بالقاهرة، ولا نية لإضافة مزيد من الفروع فى الفترة القادمة.
وتأسست شركة هورايزون فى 2007، واحتلت المركز 34 فى الترتيب النهائى لشركات السمسرة وفقاً لتعاملاتهم فى أول 11 شهر من العام الحالى، بعد تحقيقها قيم تداول وصلت إلى 3.2 مليار جنيه، شملت 1.079 مليار ورقة مالية من خلال 118 ألف عملية تداول، لتضمن لها تحقيق حصة سوقية 0.6% من إجمالى تعاملات الفترة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا