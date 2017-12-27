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سيـــاســة
توقيع بروتوكول بين 4 وزارات لدعم مبادرة رواد 2030
الأربعاء 27 ديسمبر 2017 03:14 م
وزير التعليم العالي
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وزير التعليم العالي
المال خاص
وقعت 4 وزارات اليوم الأربعاء، على بروتوكول تعاون لدعم مبادرة رواد 2030.
وشهد التوقيع د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ود.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، ود.طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس طارق قابيل وزيرالتجارة والصناعة، ود.محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.
ويتطرق البروتوكول للتعاون بخصوص ريادة الأعمال على مستوى المدارس والجامعات، وإطلاق مبادرة رواد 2030 لتنفيذ برنامج الماجستير المهنى لريادة الأعمال بالتعاون بين جامعة كامبريدج، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وذلك بمقر الجامعة .
وأكد د. عبد الغفار على الحاجة لنشر فكر العمل الحر بين الطلاب داخل الجامعات بشكل خاص، مشيرا للخطوات التى قطعتها الوزارة فى تطوير مناهج ريادة الأعمال من خلال إنشاء حاضنات بكل جامعة، وكذلك توقيع اتفاقية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية لإنشاء 17 من مراكز التأهيل الوظيفى لما بعد التخرج.
كما أشار الوزير لتشجيع مبادرات إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لطلاب الجامعات، مشيرا لنجاح نموذج الشركات التى أنشأتها أكاديمية البحث العلمى ووصل بعضها لمرحلة التسويق.
وأضاف د.عبد الغفار أن الوزارة تسعى لإقرار قانون حوافز الابتكار والذى سيفتح المجال للجامعات والمراكز البحثية لإنشاء شركات تساعدها على تنفيذ وتسويق أبحاثها العلمية بما يعود بالنفع على الباحثين والجامعات ويحقق الاستفادة المجتمعية من الأبحاث العلمية.. وتهدف البروتوكولات و برنامج (رواد2030) لأن يكون المجتمع المصرى بحلول عام 2030 مجتمعا مبدعا ومبتكرا ومنتجا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف.
ويهدف البروتوكول لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب ودعم المبادرات الوطنية والمساهمه فى إنشاء قطاع المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر للحد من البطالة وخلق فرص عمل وإكساب الطلاب المهارات التى تمكنهم من ذلك، كما يهدف البروتوكول لدعم عملية التنمية الخاصة بإنشاء الحاضنات وفقا للأطر العالمية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص بها..
وتلتزم وزارة التعليم العالى وفقا للبروتوكول بترشيح ودعوة المتدربين من الجامعات المختلفة، تيسير إجراءات تقديم الخدمة للطلاب داخل الجامعات والجهات البحثية، مراجعه واعتماد مناهج ريادة الأعمال وتعميمها.
بالإضافة إلى تخصيص وقت محدد لجلسات منهج ريادة الأعمال والابتكار بالجامعات، إلى جانب دعم وتيسير تنفيذ الأنشطة الخاصة بريادة الأعمال والابتكار والعمل على إنجاحها بالتنسيق مع جميع إدارات الجامعات، وكذلك دعم المشروعات والأفكار الريادية والعمل على تطبيقها، وإنشاء الإدارات الخاصة بأنشطة ريادة الأعمال داخل الوزارة وتوفير المتدربين.
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