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طبيب: جراحة mgb تقضي على السكر والضغط
الأربعاء 27 ديسمبر 2017 02:37 م
جراحة الأورام
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جراحة الأورام
ياسمين فواز
كشف الدكتور إبراهيم كامل أستاذ جراحات التجميل والجلد والليزر، أن عملية تحويل مسار المعدة المصغر" mgb" يشفي المريض من مرض السكر بنسبة 100%.
وأوضح أن الجراحة تعمل علي تقليل حجم المعدة، والتي تساهم في تقليل كمية امتصاص الطعام من الأمعاء لتحقيق معادلة فقدان الوزن، بالإضافة إلى انها تكفل الهبوط السريع وتحافظ علي الوزن لـ10 سنوات.
وأشار كامل، إلى أن الـ" mgb"، عبارة عن عمل جيب صغير في المعدة باستخدام المنظار، ويكون من 4 - 5 فتحات صغيرة في جدار البطن ، بالقرب من العضلة العاصرة للمريء بحيث يتم تجاوز 2 متر من الأمعاء الدقيقة، وهي تؤدي إلى تحسن الصحة العامة للشخص وتقليل الشعور بالجوع.
وأوضح كامل، إلى أن الفرق الرئيسي بين عملية تحويل مسار المعدة وتحويل مسار المعدة المصغر، هو وجود جاهز واحد بدلا من أثنين من أجهزة التوصيل بين المعدة والامعاء، مما يساهم في تقليل وقت إجراء العملية من ساعتين إلى ما يقارب 45-60 دقيقة، بالإضافة إلى أنها تقلل من مخاطر انسداد الامعاء.
وعن أهم النتائج الصحية لجراحة الـ" mgb"، يقول كامل: إجرائها يخلص المريض من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات السكر في الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية.
وأكد علي وجود اشتراطات محددة لإجراء العملية، علي رأسها أن يكون عمر المتقدم للعملية بين 18 سنة إلى 65 سنة، مع ضرورة إجراء فحوصات لحساب مؤشر كتلة الجسم، والتي لابد أن تكون أعلى من 40، مع وجود استثناءات لمرضى القلب والسكري.
بالإضافة إلى ضرورة الحرص على أن يكون ضغط الدم متوازن، والتأكد من عدم وجود أي نوع من الحساسية تجاه الأدوية التي سيتم استخدامها.
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