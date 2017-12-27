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بنـــوك
بنك مصر يضمن تغطية قروض بقيمة 14.3 مليار جنيه خلال عام
الأربعاء 27 ديسمبر 2017 02:21 م
بنك مصر
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بنك مصر
سيد بدر:
قال بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، إن قطاع ائتمان الشركات الكبرى والقروض المشتركة نجح خلال الفترة من 1/07/2016 وحتى 30/06/2017 في الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في العديد من العمليات التمويلية بإجمالي حجم تمويل بلغ 74.2 مليار جنيه وذلك في العديد من القطاعات (الكهرباء، الأسمنت، الاستثمار العقاري، البترول وغيرها) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات 14.3 مليار جنيه مصري.
وتصدر بنك مصر المركز الاول في السوق المصرفية المصرية في مجال إدارة وترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات، وفقا لتصنيف وكالة بلومبرج العالمية للربع الثالث لعام 2017.
كما حصل البنك على المركز الثاني في تسويق وادارة وترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات على مستوي القارة الأفريقية، وبذلك التصنيف المحقق على مستوى القارة الأفريقية يستمر بنك مصر في تحقيق نتائج متميزة في ترتيب وتسويق عمليات القروض المشتركة وتمويل المشروعات.
كذلك قد جاء بنك مصر في صدارة ترتيب البنوك المصرية في قائمة أفضل 20 بنك في تسويق وترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات على مستوي إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقا لتصنيف وكالة بلومبرج العالمية في 2017.
كما حصل بنك مصر على جائزة افضل بنك في تمويل المشروعات على مستوى القارة الافريقية 2016 للعام الثاني على التوالي من قبل مؤسسة EMEA Finance،
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