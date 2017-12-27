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الإسكندرية
مطروح تمد تقديم طلبات تقنين الأراضي شهرا
الأربعاء 27 ديسمبر 2017 01:57 م
علاء أبو زيد محافظ مطروح 22
أخر الأخبار
علاء أبو زيد محافظ مطروح 22
معتز محمود
وافق اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح اليوم الأربعاء، على مد باب تلقى طلبات الشراء لتقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى بمطروح لمدة شهر من 31 ديسمبر الحالى وحتى 31 يناير 2018
وأكد المحافظ أن مد تلقى طلبات الشراء لمدة شهر، استجابةً للطلبات المتزايدة من المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم تحقيقاً لاستقرارهم النفسى والاجتماعى
وأضاف أن هذا القرار من شأنه المساهمة الفعالة فى القضاء على ظاهرة العشوائيات والتعدى على أملاك الدولة وتعظيم مواردها المالية بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار للمواطنين وحفاظا على الحقوق المالية للدولة على هذه الاراضى .
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