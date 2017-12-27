تشغيل محطة كهرباء شرق بورسعيد.. بداية يناير

محطة كهرباء

أمانى العزازى



تعتزم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إطلاق التيار بمحطة المحولات الكهربية بمنطقة شرق بورسعيد التى تضم الميناء والمنطقة الصناعية واللوجستية، يناير المقبل، بطاقة 250 ميجافولت/ أمبير، وتشمل محولين بطاقة 250 ميجافولت/ أمبير للمحول الواحد.



وكشف مصدر مطّلع، لـ«المال»، أن الهيئة الاقتصادية، برئاسة الفريق مهاب مميش، نجحت فى إنهاء معوقات تشغيل واستكمال المحطة التى بدأ التعاقد على تنفيذها عام 2010؛ وذلك لاعتراض الشركات المنفذة للأعمال على القيمة التعاقدية بعد قرار تعويم الجنيه وارتفاع سعر الصرف، مما دعا الهيئة الاقتصادية لإعادة تقييم الأعمال وفقًا للمتغيرات الاقتصادية الأخيرة.



يُذكر أن تحالف دايو هونداى قام بتوريد المحولات ومكونات المحطة، فى حين تتولى أعمال التنفيذ شركة كهرباء القناة تحت إشراف وزارة الكهرباء.



وأكد المصدر اتجاه الهيئة لتنفيذ مرحلة ثانية من الطاقة الكهربية للمحطة بطاقة 125 كيلوفولت/ أمبير، ليصل إجمالى الطاقة المنتجة إلى 375 كيلوفولت/ أمبير.



ولفت المصدر إلى أن الطاقة المزمع إطلاقها بالمحطة تتناسب حاليًّا واحتياجات منطقة شرق بورسعيد، فى ظل عدم الانتهاء من مشروع الأرصفة البحرية ومحدودية الطلب على الكهرباء، مشيرًا إلى اتجاه اقتصادية القناة لتحديد احتياجات الأرصفة والمناطق الصناعية بشكل كامل وفقًا لاحتياجات المستثمرين.



كانت هيئة موانئ بورسعيد قد تعاقدت على تنفيذ محطة كهرباء بطاقة 250 ميجافولت/ أمبير بتكلفة 34 مليون جنيه، و7 ملايين و740 ألف دولار لإضاءة ميناء شرق بورسعيد خلال 18 شهرًا، إلا أن المشروع واجهته عدة معوقات، وما زال الميناء يعتمد على محطة كهرباء مؤقتة بطاقة 50 ميجافولت/ أمبير.



فى سياق متصل قال المصدر إن الهيئة الاقتصادية تلتزم بالحدود والمقاييس العالمية لتوصيل المرافق فى مشروعات البنية التحتية بالمنطقة الاقتصادية، وكذلك الأرصفة البحرية والمناطق الصناعية، مؤكدًا أن أى تعديلات أو إضافات تبعًا لرغبة المستثمرين المتقدمين للمشروعات التى سيتم طرحها بالمنطقة، ستكون على نفقة المسثمر بالاتفاق مع الهيئة الاقتصادية.



وأضاف أن أى تعديلات مرتقبة على البنية التحتية للمشروعات المزمع طرحها، خاصة الأرصفة البحرية على مساحة 5 كيلومترات مربعة، ستكون تحت الإشراف المباشر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبالتنسيق مع تحالف دار الهندسة وبما لا يخل بالتوازن البيئى للمنطقة ولا يتعارض مع المخطط العام.



كان الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية، قد أكد، فى تصريحات سابقة، لـ"المال"، أن بعض المستثمرين المتقدمين لتشغيل الأرصفة البحرية بميناء شرق بورسعيد، وتحديدًا سنغافورة، طلبوا إجراء بعض التعديلات الفنية على الساحات الملحقة بالرصيف، فيما أوضح مميش أن الاعتماد سيكون على إيرادات قناة السويس لتدبير تمويل المرحلة الأولى، بعد رفض وزارة المالية تدبير الاعتمادات المطلوبة، وقدرها 20 مليار جنيه على مدار 10 سنوات، لتوصيل البنية التحتية على كامل مساحة المنطقة، بواقع 2 مليار جنيه سنويًّا من الموازنة العامة للدولة.



وقال مميش إن وزارة المالية طلبت الاعتماد على الموارد الذاتية، وتم التوصل لتفاهم بتخصيص جزء من حصيلة إيرادات الهيئة فى المرحلة الأولى لتمويل مشروعات البنية التحتية.