بنك مصر 9

532 مليار جنيه محفظة الودائع و178 مليارًا للقروض



سيد بدر



أظهرت المؤشرات المالية الأولية لأداء أعمال بنك مصر نمواً ملحوظاً في جميع المجالات، حيث شهد هذا العام زيادة مضطردة في حجم أعمال البنك، فقد ارتفع إجمالي المركز المالي إلى نحو 786 مليار جنيه في 30/6/2017 مقابل 430 مليار جنيه في العام السابق وبمعدل نمو نحو 82%، وفقا لبيان للبنك.



كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنحو 191 مليار جنيه لتصل إلى أكثر من 532 مليار جنيه مقابل 341 مليار جنيه في 30 يونيو 2016 وبمعدل نمو 56% ، كما ارتفع صافى القروض للعملاء ليصل الى نحو 178 مليار جنيه مقابل 128 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو 40% .



وبلغت نسبة القروض المتعثرة إلي اجمالي القروض 3.71% فقط وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفي ككل.



وسجلت قيمــة محفظة التجزئــة 21.7 مليار جنيه في 6/2017 مقابل 16 مليار جنيه في 6/2016 بزيادة قدرها 5.7 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو %35.6 ، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 5.48 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية.



واحتل البنك المركز الأول في نشاط تحصيل عمليات التجار من حيث عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك والتي يصل عددها إلى 15794 موقع بجميع محافظات الجمهورية كما وصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك ( آلات POS - نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce ) إلى ما يزيد عن 9.08 مليار جم سنوياً ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية ( PCI DSS ) طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.



وجدير بالذكر ان بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام الثاني عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005 وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48%، وبعدد بطاقات بلغ 2.4 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 890 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 55 مليار جم خلال العام المالي تم صرفها عن طريق البنك.



وفى إطار حرص البنك على تلبية كافة رغبات العملاء فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الإعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل الرواتب (بطاقات مرتبات – حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 744 شركة بعدد بطاقات504 ألف بطاقة وكذلك 53.6 ألف حساب.



واستمراراً لسياسة البنك في انتشار فروعه على مستوى الجمهورية فقد تم مؤخرًا افتتاح عدد من الفروع ليكون بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع تصل الى ما يزيد عن 600 فرع منتشرة بجميع انحاء الجمهورية، هذا بخلاف تواجده العالمي والإقليمي في (الامارات العربية المتحدة، لبنان، باريس، ألمانيا، الصين، روسيا)، بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطي جميع بلدان العالم ، هذا ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى نحو 2134 آلة تقدم خدمات السحب والإيداع واستبدال العملات وسداد الفواتير والتبرعات، وكذلك تقديم خدمات التحويلات النقدية باستخدام أو بدون استخدام البطاقات منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية.