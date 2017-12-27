العروض الترويجية تنعش مبيعات السيراميك

السيراميك

❏ الوكلاء: خصومات تصل إلى %65 على المنتجات والصحى %30



محمود زكى



أكد عدد من الوكلاء والموزعين للسيراميك والبورسلين أن العروض الترويجية التى قامت بها الشركات أسهمت فى إنعاش المبيعات لدى الشركات خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن قدم عدد من الشركات خصومات على سعر المتر بنسبة تصل إلى %65.



وأجرت «المال» جولة فى منطقة الفجالة لمعرفة تأثير العروض المقدمة من الشركات على المنتجات على حركة المبيعات.



قال أحمد السيد، مدير مبيعات بشركة سيراميكا المصريين، إن هناك عددا من الشركات المصنعة للسيراميك قامت بتقديم عروض ترويجية لزيادة حجم المبيعات، وذلك بعد زيادة أسعار متر السيراميك خلال الفترة الماضية.



وأضاف أن شركة كليوبترا قامت بتقديم خصومات على السيراميك، إذ بلغ حجم الخصم على جميع أنوع السيراميك سواء كان أرضيات وحوائط بنسبة %60، بينما قدمت نسبة خصومات على الأدوات الصحية تصل إلى %30.



وأشار مدير المبيعات أن هناك زيادة كبيرة فى سعر المتر خلال 6 أشهر الماضية لدى جميع شركات السيراميك بنسبة تصل إلى %35، إذ إن الشركات قامت بتقديم العروض الترويجية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يزيد من حجم المبيعات.



ويقول أحد الوكلاء لعدد من شركات السيراميك إن شركة كليوبترا تعد أكثر شركات السيراميك طلبًا من العميل، وذلك بسبب الخصومات الكبيرة التى أقرتها على القوائم السعرية لها، إذ قدمت عرضا خاصا للعملاء وهو شراء سيراميك بـ 20 ألف جنيه ودفع 8 آلاف جنيه.



وأشار إلى أن العرض لقى قبولا كبيرًا لدى العملاء، إذ إن شركات السيراميك تقوم عادة بتقديم عروض ترويجية على جميع أنواع السيراميك الخاصة بها نهاية كل عام، وذلك فى محاولة منها لزيادة مبيعاتها قبل نهاية العام، ودخول العام الجديد بموديلات جديدة، مشيرًا إلى أن هناك تفاوتا فى أسعار متر السيراميك لدى الشركات.



وأكد أن شركة رويال قدمت عرضا مقاربًا لعرض شركة كليوبترا، وذلك من خلال تقديم عرض شراء بقيمة 15 ألف جنيه ودفع 5500 جنيه، إذ إن هذا العرض يعد من أقوى عروض السيراميك المقدمة من الشركات المصنعة.



وأوضح أن هناك حالة من الركود شهدها قطاع السيراميك خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب زيادة أسعار المتر لدى جميع الشركات، وهو ما أدى إلى تراجع الطلب على شراء السيراميك، ولفت إلى أن المعرض الخاصة به كان يبيع ما يزيد عن 15 ألف متر حوائط وأرضيات شهريًا فى حين أن المعرض حاليًا لا تتخطى مبيعاته حاجز 10 آلاف متر شهريًا.



ويقول عبدالمطلب أحمد، رئيس شركة الأمانة لتجارة السيراميك والأدوات الصحية، إن أسعار الأدوات الصحية شهدت ارتفاعًا كبيرًا فى القطعة وذلك بنسبة تصل إلى أكثر من %40 خلال 9 أشهر الماضية، مشيرًا إلى أن شركتى أيديال ستاندر وديورافيت قدما خصومات تصل إلى %30 من أسعارها.



وأضاف إلى أن شركة ليسيكو قامت بزيادة الأسعار خلال الشهرين الماضيين بنسبة %10، بالإضافة إلى شركة إيديال ستاندر وديورافيت وغيرها من الشركات المصنعة للأدوات الصحية، مشيرًا إلى أن العملاء اتجهوا إلى شراء المنتجات الأقل إمكانيات، وذلك بسبب عدم قدرتهم على شراء منتجات تلك الشركات.



وأكد «أحمد» أن هناك زيادة فى أسعار الأدوات الصحية فى الفترة المقبلة، وذلك فى يناير المقبل لأن شركات القطاع دائما ما تزيد أسعار منتجاتها فى بداية العام، وذلك تزامنًا مع طرح موديلات جديدة إلى السوق.



ويرى محمد أبوعلم، مدير مبيعات معرض مصطفى حامد بالفجالة، أن هناك حالة من زيادة المبيعات مع طرح شركات السيراميك عددًا من العروض الترويجية خلال الفترة الحالية، إذ إن هناك شركات تستحوذ على نصيب الأسد من إجمالى المبيعات، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للمعرض الخاص به فإن شركة كليوبترا تستحوذ على النصيب الأكبر من اهتمام العملاء.



وأكد أن ذلك يرجع إلى الحملة الإعلانية والتسويقية التى تقوم بها الشركة لتعريف العملاء بآخر العروض المقدمة.



ولفت أبوعلم إلى أن سعر المتر بالنسبة للسيراميك الأرضيات لشركة كليوبترا يتراوح بين 65 و120 جنيها للمتر، فى حين أن أسعار المتر الحوائط تتراوح بين 70 و125 جنيها، وذلك باختلاف جميع المقاسات والألوان وكذلك الموديلات.



وتوقع أن يشهد بداية عام 2018 زيادة فى أسعار جميع أنواع السيراميك والبورسلين، وكذلك الأدوات الصحية، وذلك مع طرح أنواع جديدة من السيراميك، إذ إنه من المتوقع أن يشهد السيراميك زيادة جديدة لن تزيد نسبتها عن %10.



وأشار إلى أن العروض الترويجية لدى شركات السيراميك أسهم فى جذب عدد كبير من العملاء الذين كانوا ينتظرون تلك العروض، وهى عادة ما يتم تطبيقها خلال الفترة الحالية من نهاية العام، بالإضافة إلى أن هناك شركات ستقوم بمد العرض إلى نهاية شهر يناير المقبل.



وأوضح أبوعلم أن التجار والوكلاء عانوا من حالة الركود الكبيرة الذى شهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أدى إلى زيادة المخزون بصورة كبيرة لدى الوكلاء والموزعين.



يذكر أن قطاع السيراميك والأدوات الصحية شهد حالة من الركود فى المبيعات خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب زيادة الأسعار على جميع المنتجات ولدى جميع الشركات المصنعة للسيراميك والبورسلين، وكذلك الأدوات الصحية، إذ أسهم ذلك فى تراجع المبيعات لدى الوكلاء والتجار بنسبة قدرها البعض إلى أكثر من %30.