5 شركات تتسلم القرار الوزاري لمشروعات العاصمة.. خلال أيام

أحمد زكى عابدين

❐ هانى العسال: «مصر إيطاليا» أوقفت تسويق «إل بوسكو» وتحصل «جدية حجز» فقط



بدور إبراهيم



كشف اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية أنه جار مراجعة 5 قرارات وزارية للشركات الحاصلة على أراضى بالعاصمة، وسيتم إصدارها خلال أيام.



كما حذر من شراء أى وحدات من الشركات الحاصلة على أراضى فى العاصمة الإدارية، دون التأكد من صدور القرار الوزارى الخاص بالمشروعات،الى جانب خطاب تخصيص الأرض المعلن عنها، وكذلك الاتصال بالقطاع العقارى لشركة العاصمة، للتأكد من سلامة الموقف القانونى.



وأعلنت شركات «بترهوم» عن مشروعها «ميد تاون» ومصر إيطاليا عن «إل بوسكو» والصفوة عن «كابيتال هايتس»، وقامت بالتسويق وفتح باب الحجز أمام العملاء رغم عدم الحصول على القرار الوزارى.



وعلمت «المال» أن هناك بعض الجمعيات التابعة لجهات مختلفة، تقوم بطرح وحدات لها فى العاصمة بأسعار تتراوح بين 4000 إلى 5000 جنيه للمتر لتحصيل مقدمات الأراضى.



وأوضح عابدين لـ«المال» أن القرار الوزارى، يسهم فى ضمان حقوق العميل وتعرفه على عدد الوحدات بالمشروعات ومساحتها ومواقعها ومخططاتها العامة، فيما تروج بعض الشركات مخططات مبدئية، وقد تحدث تعديلات حال مراجعتها قبل اعتماد القرار الوزارى، مما يسهم فى تضرر الحاجزين.



وأكد أن الشركات يتم منحها القرار الوزراى، بعد إنهاء إجراءات تخصيص الأراضى، وسداد %20 (الدفعة المقدمة) واعتماد المخطط النهائى للمشروع.



وقال المهندس هانى العسال، رئيس مجلس إدارة "مصر إيطاليا" القابضة، إن شركته أوقفت الترويج لـ «إل بوسكو» عقب إعلامها فى وقت سابق من شركة العاصمة بعدم قانونية الترويج إلا بعد الحصول على القرار الوزارى، مشيراً إلى أنها لم تحصل مقدمات كاملة للوحدات من العملاء، بل مبالغ جدية حجز.



ولفت إلى أن الشركة سددت %10 مقدم حجز للقطعة التى حصلت عليها لتنفيذ «إل بوسكو» ويتم سداد المتبقى على 8 سنوات.



وكانت شركة العاصمة، قد طرحت أوائل العام الجارى أولى الأراضى الاستثمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالمزايدة، وتقدم عدد كبير من الشركات، وفى أبريل تم تخصيص 7 قطع أراض ضمنها لصالح شركات طلعت مصطفى، مصر إيطاليا، ومصر لإدارة الأصول العقارية، والصفوة و"تيباروس" والجمعية التعاونية لإسكان العاملين بالبنك الأهلى وآمون «بترهوم» كما حصلت الشركة السعودية المصرية للتعمير فى وقت لاحق على قطعة أرض 70 فدانا.



وقال رئيس القطاع العقارى بشركة العاصمة - فى تصريحات سابقة لـ«المال»– إنه تمت الموافقة على طلبات 162 مستثمراً للحصول على قطع أراض بالعاصمة، ضمن الطرح الثانى.