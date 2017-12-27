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بورصة وشركات
إدراج أسهم زيادة رأسمال كيما.. غدا
الأربعاء 27 ديسمبر 2017 12:34 م
كيما أسوان
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كيما أسوان
رجب عزالدين:
أعلنت إدارة البورصة المصرية، انتهاء الحق فى التوزيع المجانى فى زيادة رأسمال الصناعات الكيماوية المصرية – كيما، بنهاية جلسة اليوم الأربعاء.
كانت لجنة القيد قد وافقت منتصف ديسمبر الجارى، على قيد زيادة رأس المال المرخص به للشركة من 3 إلى 6 مليارات جنيه.
ووافقت اللجنة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 2.96 مليار إلى 3.1 مليار جنيه، بزيادة 195.4 مليون جنيه، موزعة على 39 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد.
وتمول الزيادة من حصة المساهمين فى أرباح العام المالى المنتهى في 30 يونيو 2017، وذلك بواقع 0.065 سهم لكل سهم أصلي قبل الزيادة.
ومن المقرر إداراج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على أسهم الشركة، اعتبارا من بداية جلسة تداول غدا الخميس.
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