المركزى : 70.8 مليار دولار حجم تمويل التجارة منذ تعويم الجنيه

البنك المركزى





محمد سالم



قال البنك المركزى ، اليوم الأربعاء ، ان حجم عمليات التجارة الخارجية المنفذة خلال الفترة من 3 نوفمبر 2016 حتي 14 ديسمبر 2017 قد بلغ نحو 70.8 مليار دولار