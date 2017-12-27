توقيع حوش خزانات كهرباء الوليدية وغرب القاهرة بقيمة 96.5 مليون جنيه

محطة كهرباء

عمر سالم:



شهد اليوم الأربعاء المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر التعاقد على عقود تشمل عقد عملية حوش الخزانات لكل من محطة توليد كهرباء غرب القاهرة و محطة كهرباء أسيوط (الوليدية ) باجمالي قيمة نحو 96 .5مليون جنيه للحزم للمحطتين.



قال دسوقي إن محطتى توليد كهرباء غرب القاهرة وأسيوط (الوليدية ) تأتيا ضمن المشروعات القائمة التى يعمل القطاع على قدم وساق لتنفيذها ضمن خطته الخمسية الحالية 2012/2017 لتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة لتلبية كافة الإحتياجات وتأمين التغذية الكهربائية لكافة أغراض الاستخدام.



وأوضح أن كل مشروع يتكون من غلاية من النوع " ذات الضغوط فوق الحرجة" وتستخدم الغاز الطبيعى كوقود أساسى والمازوت كوقود بديل، بالإضافة إلى توربينة بخارية قدرة 650 ميجاوات والمكثفات والمولد وملحقاتها، ويتم الربط بالشبكة الكهربائية الموحدة جهد 500 ك.ف لمشروع محطة كهرباء أسيوط، وجهد 500/220 ك.ف لمشروع محطة كهرباء غرب القاهرة.



وتبلغ التكلفة التقديرية لمشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة حوالى 398 مليون دولار بالإضافة إلى 1879 مليون جنيه مصرى، كما تبلغ التكلفة التقديرية لمشروع محطة توليد كهرباء أسيوط (الوليدية ) البخارية حوالى 428 مليون دولار أمريكى بالإضافة إلى 1922 مليون جنيه مصرى.



ويشارك في تمويل المكون الأجنبى لمشروع المحطتين عدد من مؤسسات التمويل الدولية متمثلة فى البنك الإسلامى للتنمية ، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية، صندوق الأوفيد) OFID (الصندوق السعودى للتنمية، ومجموعة من البنوك المحلية برئاسة البنك الأهلى المصرى، هذا بالإضافة إلى المصادر الذاتية لشركتى القاهرة و الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء.



وأضاف أنه تم توقيع عقد حوش الخزانات لمشروع المحطتين مع شركة الهلال للمقاولات العمومية ، وتتضمن حدود الأعمال لهذه العملية لكل مشروع تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب عدد (1) خزان سولار من الصلب الكربونى، عدد (2) خزان مازوت من الصلب الكربونى، عدد (1) خزان مياه المتكاثف من الصلب المقاوم للصدأ، عدد (1) خزان المياه منزوعة الأملاح من الصلب المقاوم للصدأ، عدد (1) خزان مياه مفلترة من الصلب الكربونى، وإجراء الاختبارات الهيدروستاتيكية متضمنة البلوف والطلمبات المطلوبة، بالإضافة إلى نظام الوقاية من الحريق "Foam and Water Curtain Spray" طبقاً للنظام القياسى "NFPA"، وعدد (1) خزان مازوت من الصلب الكربونى لمشروع أسيوط.



وتبلغ القيمة التعاقية لعملية حوش الخزانات لمشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة حوالى 39373420 جنيه مصرى ، بمدة تنفيذ للعملية حوالى 32 شهر من تاريخ أمر الإسناد 12/11/2017.



وتبلغ القيمة التعاقية لهذه العملية لمشروع محطة توليد كهرباء أسيوط (الوليدية) البخارية حوالى 57710400 جنيه مصرى ، بمدة تنفيذ للعملية حوالى 32 شهر من تاريخ أمر الإسناد 6/11/2017 ، هذا بالإضافة إلى 24 شهر فترة ضمان بكل مشروع.