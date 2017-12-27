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بورصة وشركات
مصر للألومنيوم تتقدم للبورصة بمستندات زيادة رأس المال
الأربعاء 27 ديسمبر 2017 12:14 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين
قالت إدارة البورصة المصرية إن شركة مصر للالومنيوم أودعتها اليوم الأربعاء، ملف زيادة رأس المال المصدر والمرخص به لشركة مصر للالومنيوم وجارى فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.
وتقدمت الشركة بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من 1 مليار جنيه الى 5 مليار جنية و زيادة راس المال المصدر من 550 مليون جنيه إلى 1.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 550 مليون جنيه.
وتوزع الزيادة على عدد 137.5 مليون سهم بقيمة الاسمية للسهم و قدرها 4 جنيه فى صورة أسهم مجانية تمويلا من أرباح العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2017 بواقع بواقع واحد سهم مجانى لكل سهم أصلى.
وحققت الشركة صافى ربح قدره 1.73 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهي في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 84.8 مليون جنيه خلال العام السابق.
ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 550 مليون جنيه، موزعا على 137.5 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات للسهم الواحد.
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